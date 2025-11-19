Revelada la actriz que da vida a Dorothy en Wicked 2

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Wicked Parte 2 (Wicked: For Good) llega a las salas de cine este viernes 21 de noviembre. Y al fin se ha revelado al fin el nombre de la actriz que da vida a Dorothy en la película... y no es quien los fans sospechaban.

Aunque se había especulado que Alisha Weir era la elegida para encarnar al mítico personaje que interpretara Judy Garland en El mago de Oz, se ha dado a conocer que el papel en realidad recae sobre la actriz británica Bethany Weaver.

Los adelantos de Wicked 2 solo incluían breves vistazos de Dorothy, nunca mostrando su cara (de ahí que la identidad de la intérprete siguiera siendo un misterio hasta ahora) y todo, incluso ciertas declaraciones de las protagonistas, apunta a que no se verá mucho más de ella en la propia película.

"Creo que es algo maravilloso, porque así todos pueden conservar a la Dorothy que conocen", expresó Cynthia Erivo en una entrevista concedida a Empire, confirmando así que el personaje no tendrá una gran presencia en el filme. En todo caso, esto no quiere decir que su inclusión en la historia no vaya a aportar nada más que un guiño al libro original y es que su camino se cruzará significativamente con el de Elphaba, o la Bruja Mala del Oeste, y Glinda, la Bruja Buena del Norte.

"Me encanta el pequeño toque de malicia que Glinda tiene hacia Dorothy", expuso Ariana Grande a propósito de su personaje y su relación con la chica de Kansas. "Hay muchas cosas pasando y ella realmente no tiene tiempo para lidiar con esto", explicó la actriz, señalando cómo Glinda podría haberle dicho a la joven que "tomara el tren a la Ciudad Esmeralda", en vez del largo camino de baldosas amarillas. "Así que me volqué de lleno en la idea de que Glinda pusiera los ojos en blanco cada vez que tenía que lidiar con Dorothy", añadió.

Junto a Dorothy, aparecerán en la secuela de la adaptación del mítico musical de Broadway los icónicos compañeros de esta: el León Cobarde (a quien pone voz Colman Domingo), el Espantapájaros y el Hombre de Hojalata. En uno de los adelantos de la cinta, se podía ver ya al grupo frente al Mago, quien les encargaba recuperar la Escoba de Elphaba como prueba de su muerte.

Dirigida por Jon M. Chu (también responsable de la primera entrega), Wicked 2 contará con el regreso de Grande como Glinda, Erivo como Elphaba, Jonathan Bailey como el príncipe Fiyero, Jeff Goldblum como el Mago de Oz, Michelle Yeoh como Madame Morrible, Ethan Slater como Boq y Marissa Bode como Nessarose, entre otros.