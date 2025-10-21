Revelado el actor que interpreta al león cobarde en Wicked 2

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Wicked Parte 2 (Wicked: For Good), la secuela de la adaptación del mítico musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu, desembarcará en salas el próximo 21 de noviembre. Colman Domingo (La locura) interpretará al entrañable León Cobarde, encargándose de dar voz al personaje, en la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Tanto Domingo como la cuenta de Wicked han dado la noticia en sus respectivas cuentas de Instagram, lanzando un simpático vídeo de un león de peluche. Pocos segundos después de que comienza a moverse, se revela que el actor es quien se encuentra detrás de su voz, sorprendiendo a los fans.

El León Cobarde es el tercer y último de los compañeros que acompañan a Dorothy en su aventura en la novela original de Frank L. Baum, y también uno de los pocos nuevos que Wicked: For Good ha introducido en su trama.

Dicho esto, cabe recordar que el adelanto final de la película revelaba al Mago de Oz, a quien encarna Jeff Goldblum, pidiéndole a Dorothy, al Espantapájaros, al Hombre de Hojalata y al León que recuperen para él la escoba de Elphaba como prueba de su muerte, ya que la bruja, exiliada, sigue decidida a hacerle frente.

Wicked Parte 2 retoma la historia justo donde terminó la primera película, con una exiliada Elphaba, ahora conocida como la Bruja Malvada del Oeste, que lidera una resistencia contra el régimen del Mago en defensa de los animales silenciados, mientras Glinda se ha convertido en un rostro público del gobierno y, a pesar de estar en una posición muy diferente a la de su amiga, intenta tender puentes entre ambas, lo que intensifica la tensión entre ellas y el mundo de Oz.

Wicked: For Good también contará en su reparto con los regresos de Ethan Slater como Boq y Marissa Bode como Nessarose, entre otros. Por su parte, Domingo también es una de las estrellas, junto a Glen Powell, de la nueva adaptación de The Running Man, basada en la novela de Stephen King, que competirá con la cinta de Jon M. Chu, ya que ambas se estrenarán el 21 de noviembre.