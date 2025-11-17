Nueve días de cárcel para el fan que asaltó a Ariana Grande durante el estreno de Wicked Parte 2 - STEVE VAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

La semana pasada, Ariana Grande vivió un incómodo momento cuando Cynthia Erivo la protegió de un espontáneo que intentó asaltarla durante la premiere de Wicked: Parte 2 (Wicked For Good) en Singapur. Ahora se ha dado a conocer que este desbocado fan ha sido condenado a prisión... aunque la pena no es precisamente larga.

Tras el incidente con Grande, que fue registrado por varios testigos, el asaltante, Johnson Wen, de 26 años, fue detenido en Singapur por alteración del orden y sentenciado a nueve días de prisión, según informa BBC News. Durante el juicio, Wen se declaró culpable y los fiscales lo calificaron como un "acosador reincidente", debido a varios videos -incluidos algunos de conciertos de Katy Perry y The Weeknd- en los que aparece subiéndose al escenario y siendo reducido por seguridad.

Además, medios australianos señalaron que Wen tiene prohibida la entrada a varios estadios y ha sido sancionado en numerosas ocasiones por su comportamiento. Grande y Erivo se encontraban recorriendo la alfombra amarilla durante el estreno de Wicked: Parte 2 en Singapur, cuando Wen, como muestran las imágenes del incidente, se saltó las medidas de seguridad y corrió hacia ellas.

Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI — Pop Base (@PopBase) November 13, 2025

El alocado fan, conocido en redes como Pyjama Man, puso su brazo sobre el hombro de una visiblemente asustada Grande y, antes incluso de que los guardaespaldas lidiasen con la situación, fue la propia Erivo quien tomó cartas en el asunto. La actriz apartó con firmeza y decisión al fan y, abrazando a su compañera de reparto, a quien también se apresuraba a consolar Michelle Yeoh.

Más tarde, Wen publicó en sus stories de Instagram que se encontraba "libre tras el arresto". Esto causó una tremenda indignación entre los fans, dado que Grande había vivido situaciones traumáticas en eventos anteriores, como el atentado durante su concierto en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas y 116 resultaron heridas.

No obstante, aunque Wen aseguró durante el juicio que no volvería a actuar de este modo, sus acciones durante la premiere de Wicked 2 pudieron costarle al agitador 2.000 dólares de Singapur (unos 1.537 dólares estadounidenses) y hasta tres meses de prisión, frente a los nueve días a los que ha sido condenado.

Dirigida de nuevo por Jon M. Chu, Wicked: Parte 2 llegará a los cines el próximo viernes 21 de noviembre y, además de con Erivo y Grande, cuenta en su reparto con Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum.