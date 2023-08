¿Confirmado el personaje de X-Men de Taylor Swift en Deadpool 3?

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Deadpool 3 es una de las muchas películas basadas en personajes de Marvel que llegarán a los cines el próximo año... y sin duda alguna una de las más esperadas. Y no solo porque traerá de vuelta a Hugh Jackman como Lobezno, sino también por otras impactantes apariciones como la de Taylor Swift.

Según informa The DisInsider, nuevos rumores sobre Deadpool 3 vienen a confimar informaciones anteriores asegurando que Swift interpretaría a Dazzler en Deadpool 3. Además, de otros nombres de los X-Men que incluyen a Taron Egerton como una variante de Lobezno junto con los regresos de Famke Janssen y Halle Berry como Jean Grey y Storm. Sin embargo, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada.

En la tercera entrega de la saga producida y protagonizada por Ryan Reynolds, la artista interpretaría a Dazzler, un personaje asociado a los X-Men con capacidad de transformar las vibraciones del sonido en rayos de luz y energía que sueña en poder convertirse en una estrella del pop. La heroína con el ritmo en la sangre, cuyo nombre real es Alison Blaire, apareció por primera vez en un cómic de Marvel en el año 1980, concretamente en el número 130 de Uncanny X-Men.

El mes pasado ya surgieron los primeros rumores que apuntaban que la cantante estadounidense podría unirse al elenco de la película por la imagen de Swift disfrazada del mercenario en redes sociales. Anteriormente en septiembre de 2022 Reynolds publicó un vídeo en Twitter para anunciar la tercera entrega de la saga que podría haber sido grabado en la misma casa en la que se rodó All Too Well, cortometraje escrito y dirigido por la cantante.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, el fichaje de Swift por Universo Marvel, aunque fuera solo en un cameo, sería otro aliciente más de cara al estreno de Deadpool 3, que ya es una de las cintas del UCM más esperadas gracias al confirmado regreso de Jackman.

Swift tiene experiencia previa en la actuación en películas como Historias de San Valentín, The Giver: el dador de recuerdos, Cats o la más reciente Ámsterdam. También ha aparecido en series televisión como CSI y New Girl.

Dirigida por Shawn Levy, la tercera entrega de Deadpool llegará a los cines el 14 de febrero de 2025, aunque esa fecha podría variar en función de cuánto se prologuen las huelgas de guionistas y actores en Hollywood.