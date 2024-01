Ariana DeBose, indignada por una broma en los Critics Choice Awards: "No le veo la gracia"

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Este domingo 14 de enero ha tenido lugar en Santa Monica, California, la entrega de los Critics Choice Awards, una edición en la que Oppenheimer triunfó en cine y Succession, The Bear y Bronca dominaron en los galardones de televisión. Uno de los momentos más incómodos de la velada lo protagonizó Ariana DeBose, que fue blanco de una broma durante la ceremonia.

La artista optaba al premio a mejor canción por su interpretación de This Wish el tema central de la película Wish: El poder de los deseos de Disney. Bella Ramsey y Anthony Ramos fueron los encargados de entregar el galardón.

Al presentar a los candidatos, la joven protagonista de The Last of Us y el actor de Transformers: El despertar de las bestias señalaron que entre los nominados se encontraban "algunas de las voces más famosas de la industria de la música", refiriéndose a Billie Eilish, Lenny Kravitz y Dua Lipa, así como "actores que se creen cantantes: Jack Black, Ariana DeBose y el propio Ken, Ryan Gosling".

La comparación entre DeBose, con gran experiencia en Broadway que ganó un Oscar por su papel en el musical West Side Story de Steven Spielberg, con Black y Gosling pareció pillar por sorpresa a la actriz, a juzgar por su reacción durante la gala.

Ariana DeBose reacts to being included in "actors who think they are singers" bit at the Critics Choice Awards:



"No I didn't find it funny. Lol."

Después de la ceremonia, DeBose hizo referencia a la broma a través de sus historias de Instagram. "No, no me ha parecido graciosa", escribió.

Además de pronunciarse en redes sociales, la intérprete ha recibido un gran apoyo por parte del público, que ha compartido su opinión en Twitter. "Bella... Ariana DeBose es una actriz ganadora del premio de la Academia y nominada al Tony, ¿y tienes la audacia de decir que es una actriz que cree que puede cantar? Oh, así no es como se presenta una categoría o se habla de personas en directo en la televisión", reza una publicación.

Bella… Ariana DeBose is an Academy Award winning, Tony nominated Actress and you have the audacity to say she’s an actress “who thinks they can sing”?!



"La falta de respeto hacia la ganadora del Oscar, nominada al Tony y estrella de Broadway, Ariana DeBose, es salvaje. La expresión de su cara realmente lo decía todo", apuntó otro usuario.

"La falta de respeto hacia la ganadora del Oscar, nominada al Tony y estrella de Broadway, Ariana DeBose, es salvaje. La expresión de su cara realmente lo decía todo", apuntó otro usuario.

"Ariana DeBose literalmente estaba en Broadway y la descubrieron en Broadway... Esa chica sabe cantar", se puede leer en otro post.

"Ariana DeBose literalmente estaba en Broadway y la descubrieron en Broadway... Esa chica sabe cantar", se puede leer en otro post.

"Puede que no te guste Ariana DeBose ni ningún otro actor, pero escribir esto y hacer que un actor joven diga algo tan insultante es muy cobarde. ¿Quién escribió esta estupidez? Al menos ten la dignidad de decirlo tú mismo", dijo otro internauta.

"Puede que no te guste Ariana DeBose ni ningún otro actor, pero escribir esto y hacer que un actor joven diga algo tan insultante es muy cobarde. ¿Quién escribió esta estupidez? Al menos ten la dignidad de decirlo tú mismo", dijo otro internauta.

"Entiendo el chiste si lo haces sobre Jack Black y Ryan Gosling, pero estaba muy confundido porque Ariana DeBose es literalmente una estrella de Broadway. Ganó un Oscar no hace mucho por su actuación en un musical, tenían que haber elegido a otro actor", expuso otro tuitero.

"Entiendo el chiste si lo haces sobre Jack Black y Ryan Gosling, pero estaba muy confundido porque Ariana DeBose es literalmente una estrella de Broadway. Ganó un Oscar no hace mucho por su actuación en un musical, tenían que haber elegido a otro actor", expuso otro tuitero.

"Ese chiste de Ariana DeBose, además de no ser gracioso, no tiene sentido. Es una estrella de Broadway y ha ganado un Oscar por una película musical", recordó un fan.

"Ese chiste de Ariana DeBose, además de no ser gracioso, no tiene sentido. Es una estrella de Broadway y ha ganado un Oscar por una película musical", recordó un fan.

That Ariana DeBose joke, besides not being funny, makes no sense??? Like she’s a Broadway star and won an Oscar for a movie musical???? — 🌻Sarah🌻 (@biscuittsoclock) January 15, 2024

"Y luego están los actores que creen que son cantantes, Ariana DeBose" ¿PERRRRDÓN? Su Oscar por West Side Story, su nominación al Tony, su papel en Hamilton, en Pippin, en Motown difieren. Respeten a madre, por favor.

La cara de Ariana DeBose cuando la presentaron como actores que se creen cantantes #CriticsChoice