Fans de Johnny Depp, indignados con Snyder Cut por la presencia de Amber Heard (Mera) en la película

No todo son aplausos para el Snyder Cut de La Liga de la Justicia. Aunque la versión de cuatro horas del director ha cautivado a casi todos los fans de DC comics, también hay parte del público que no ha recibido de muy buen grado el estreno del filme... algunos por razones totalmente ajenas a su trama.

Y es que los seguidores de Johnny Depp, en nuevo capítulo de la guerra que el actor que tiene abierta con su exmujer Amber Heard, con acusaciones cruzadas de malos tratos y abusos que se están sustanciando en los tribunales, han cargado duramente contra la presencia de la actriz en la cinta.

En diferentes mensajes, se quejan de que la intérprete siga dando vida a Mera en el Universo DC mientras que Depp fue obligado a dejar el papel de Grindelwald en la saga Animales fantásticos, y llaman incluso a la "cancelación" de la película de Zack Snyder, es decir, a no verla en señal de protesta.

"La Liga de la Justicia de Zack Snyder está cancelada para mí, ¿por qué permiten a Amber Heard aparecer en la película cuando torturó a Johnny Depp cuando estaban casados?". "Me saltaré todas las partes de Mera en Liga de la Justicia porque... que le den a Amber Heard". "La peor parte de La Liga de la Justicia de Zack Snyder es que Amber Heard obtuvo más tiempo en pantalla". Estos son solo algunos de los mensajes que los indignados seguidores publicaron en redes sociales contra la actriz de Aquaman.

every time I see amber heard on the new justice league snyder cut, it makes me think about how Johnny lost all his roles and she gained everything from lying about abuse — virgo. (@nyseyabrown) March 19, 2021

The only thing keeping this film from being bat shit amazing was the decision to keep Amber Heard as Mera. She ruined Fantastic Beasts. Don’t let her ruin Justice League. #JusticeLeague #JusticeLeagueSnyderCut #Aquaman #JusticeForJohnnyDepp — Princess Jasmine.  (@gorgeousdesi) March 19, 2021

Cada vez que sale Amber Heard #SnyderCut pic.twitter.com/sAO34mcSNC — 𝗹𝗮 𝗿𝗼𝘀𝗶 (@rosiotigre) March 18, 2021

Forgot Amber Heard was in Justice League, damn! Was hoping Snyder would have cut her right out!!!!!!! — Darrel Draper (@ThemeanDoubleD) March 19, 2021

The worst part of Zack Snyder's Justice League is Amber Heard got more screen time...otherwise a definite step up. #ZackSnydersJusticeLeague — Michael "Sanchez" (@michaelsanch82) March 19, 2021

Me gusto mucho la pelicula #SnyderCut fue muy entretenida, pero con la aparicion de #AmberHeard la verdad que la cago, no me gusto que aparezca una golpeadora de esposos. Le daria un 10 a la pelicula pero con la aparicion de Hamber le daria un 5. — cristian vivas (@vivascristian27) March 19, 2021

Son muchas las ocasiones en las que los seguidores de Depp han reclamado a Warner Bros. que aplique el mismo rasero con Heard y han exigido, a través incluso de una petición on line que logró más de un millón y medio de firmas, el despido de la actriz de Aquaman 2.

Emilia Clarke, la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en Juego de tronos, es la favorita de los fans para sustituir a Heard en Aquaman 2, lo que supondría su reencuentro con Jason Momoa que intepretó a Khal Drogo en la serie de HBO. En todo caso, parece poco probable que Heard sea reemplazada por otra actriz y parece que Warner se inclina por otras soluciones como introducir otros personajes femeninos en la secuela y repartir más el protagonismo.