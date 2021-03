La escena de Joker en Snyder Cut revela qué fue de Harley Quinn

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está dejando, en líneas generales, muy buen sabor de boca a los fans de DC. Los seguidores, que durante años pelearon para que la visión del cineasta viera la luz, se han encontrado con casi cuatro horas de película cargadas de épica y acción con algunos pasajes que están dado mucho que hablar. En este sentido, lo que más juego está dando es el epílogo, especialmente el pasaje apocalíptico conocido como la secuencia Knightmare, que dejó un buen puñado de revelaciones, entre ellas qué fue de Harley Quinn.

((ATENCIÓN ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de que los héroes de DC consigan, casi milagrosamente, evitar la invasión de Darkseid al desactivar la sincronización de las tres cajas madre, el final de la película de Snyder se adentra en un epílogo de una media hora de duración entre cuyas secuencias destaca una que, de nuevo, traslada al público a ese futuro de pesadilla con estética a lo Mad Max conocido como Knightmare.

Es allí donde, en una Tierra arrasada y tomada por los parademonios de Darkseid, un grupo de maltrechos supervivientes intenta hacer frente al tirano y a bazo ejecutor, un malvado Superman que ha abrazado totalmente la oscuridad después de la muerte de Lois Lane.

Este grupo de improbables aliados esta encabezado por Batman en el que también se encuentran Cyborg, The Flash, Mera y villanos como Deathstroke o Joker. Y en un momento dado, Bruce Wayne mantiene una tensa conversación con el personaje de Jared Leto en el que los dos enemigos íntimos se tiran en cara sus errores y sus muertos del pasado.

"Me necesitas para que te ayude a deshacer este mundo que has creado al dejarla morir. ¡Pobre Lois, lo mucho que ha sufrido! A menudo me pregunto en cuántas líneas temporales alternativas destruyes el mundo porque, sinceramente, tú no tienes los cojones de morir", le dice Joker que recrimina a Batman que "enviara al Chico Maravilla a hacer un trabajo de hombres", en referencia a la muerte de Robin, que fue asesinado por el propio Joker.

"Sabes... tiene gracia que hables de la gente que ha muerto en mis brazos, porque cuando sujetaba a Harley Quinn mientras se desangraba y moría me suplicó, con su último aliento que cuando te matara, y ten por seguro que te voy a matar, cabrón, lo hiciera lentamente. Voy a cumplir esa promesa", replica Batman con una enorme rabia contenida.

Así, el Snyder Cut ha confirmado que Harley Quinn murió en algún momento del pasado en el Unvierso DC y que lo hizo, desangrada y en brazos de Batman. Si el personaje de Margot Robbie falleció tras una lucha con el caballero oscuro o si, por el contrario, fue el propio Joker quien la asesinó, es algo que, muy probablemente, los fans de DC nunca sabrán.

Y es que Zack Snyder ha afirmado que, por el momento, no tiene planes para rodar más películas de superhéroes y que su visión de los personajes de DC termina con el estreno de su Liga de la Justicia... a pesar de que el final Snyder Cut deje tantos flecos sueltos.