Snyder Cut: Qué es la Ecuación Anti-Vida de Darkseid en Liga de la Justicia y cómo funciona

Uno de los mayores cambios de Liga de la Justicia de Zack Snyder respecto a la versión de Joss Whedon es la mayor presencia de Darkseid como gran villano, y su inquebrantable obsesión por ese misterioso poder conocido como la Ecuación Anti-Vida. Mientras Steppenwolf está intentando reunir las Cajas Madre para tomar el planeta da con ella y avisa a su señor. Pero, ¿qué es exactamente y por qué está en la Tierra?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Una de las preguntas más importantes que se están haciendo los espectadores de Liga de la Justicia es cómo funciona exactamente la Ecuación Anti-Vida que otorgará el control absoluto sobre todas las formas de vida a Darkseid, incluyendo a Superman, y en última instancia dará como resultado el mundo post-apocalíptico de la secuencia Knightmare.

En el filme, no se dan pistas de cómo actúa realmente la Ecuación o por qué está en la Tierra. Pero en los cómics, su aparición se remonta a 1971, y fue creada por el mítico Jack Kirby, que buscaba unos personajes híbridos de tecnología avanzada y poderes de dioses semimágicos.

Se trata, literalmente, de una fórmula matemática capaz de anular el libre albedrío de los individuos, dejándolos a merced del control mental de aquel que la domina.

La Ecuación Anti-Vida no es algo tangible, sino que es una verdad matemática tan universal como que 2+2=4 y que actúa sobre la esencia misma de la existencia, influyendo en el amor, la felicidad y el libre albedrío. Utilizada como arma, la Ecuación es capaz de quebrar la voluntad de quien la escucha, otorgando a quien la posee el dominio total de toda la existencia.

Aunque en el Snyder Cut de Liga de la Justicia la Anti-Vida se asemeja más a una fuerza divina que a una ecuación como tal, en las grapas su naturaleza es mucho más intangible, y su origen se remonta a la creación del universo. Es una verdad eterna, que incluso fue descrita matemáticamente por el guionista de DC Grant Morrison.

"Soledad + Alienación + Miedo + Desesperación + Autoestima ÷ Burla ÷ Condena ÷ Malentendido x Culpa x Vergüenza x Fracaso x Juicio con n=y dónde, y=esperanza, yn=locura, amor=mentiras, vida=muerte, el yo=Lado Oscuro".

ESCRITA EN LA TIERRA

La Ecuación Anti-Vida del Snyderverse es bastante diferente a la de las viñetas, ya que se trata de una fuerza que está, literalmente, grabada en la corteza terrestre. Es por eso que Darkseid necesita la energía de las Cajas Madre para crear la Unidad y revelar la Ecuación, algo que, tal y como explica Steppenwolf, ya intentó hace mucho tiempo.

Eso significa que, de alguna forma, la energía que permite el control de la vida está adherida a la propia superficie terrestre, tal y como comprueba Steppenwolf al golpear el suelo con su poderoso hacha.

"Traigo noticias. Antes de que el poderoso Darkseid exploró el universo en busca del arma definitiva, la Ecuación de la Anti-vida, la clave para controlar toda vida y toda voluntad en el Multiverso. La encontró escondida en un planeta primitivo, pero antes...", expone el villano en una conversación con DeSaad antes de que éste último le corte y le pida que vaya al grano: "La historia de la resistencia es por todos conocida".

"He encontrado el planeta primitivo, el mundo que se resistió es la Tierra, la ecuación de la anti-vida está grabada en la superficie de este mundo. La he visto con mis propios ojos", afirma Steppenwolf antes de que el mismísimo Darkseid se ponga en contacto con él para corroborar su versión.

"¿Puede ser verdad que la hayas encontrado? (...) Si es la redención lo que anhelas encuentra la tercera caja, sincroniza la Unidad y cuando este mundo esté arrasado iré a por mi trofeo. He convertido más de 1.000 mundos en polvo en busca de la Anti-Vida, en busca de los que me arrebataron al gloria. Caminaré sobre sus huesos y me regodearé en el resplandor de la Anti-vida y toda la existencia será al fin mía", proclama Darkseid.

Pero que la Ecuación Anti-Vida sea una gran runa esculpida en el suelo terrestre genera más preguntas que respuestas. ¿Quién la puso ahí? ¿Cómo se accede realmente a su poder? ¿Por qué está precisamente en la Tierra?

Todas esas incógnitas estaban destinadas a la segunda entrega de Liga de la Justicia de Zack Snyder, que desgraciadamente, jamás verá la luz.