El reinicio de X-Men ficha a su Iceman: Una estrella de Los juegos del hambre se impone frente a un actor de Marvel - FOX

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

El reinicio de X-Men, cuyo estreno en cines está previsto el 5 de mayo de 2028, ha fichado a otro de los miembros fundadores del equipo original de mutantes: Bobby Drake, más conocido el Hombre de Hielo o Iceman. Ben Wang, que en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha dará vida a uno de los tributos, está a punto de formalizar su fichaje en la cinta. El actor habría logrado imponerse en una reñida batalla por el papel, en la que superó incluso a un intérprete que ya ha participado en un proyecto de Marvel.

Según informa Deadline, Wang se encuentra en negociaciones para dar vida a Iceman en el reinicio de X-Men. Además de encarnar al tributo del Distrito 12 Wyatt Callow en la próxima película de Los juegos del hambre, que llegará a los cines el 20 de noviembre, el actor también ha trabajado en películas como La larga marcha, Karate Kid: Legends o el remake de Chicas malas.

Según el periodista de The Hollywood Reporter Borys Kit, otros aspirantes cuyos nombres sonaron para el papel fueron actores como Gabriel LaBelle (Los Fabelman), Jackson Kelly (The Pitt) y Rhenzy Feliz (El Pingüino). Este último protagonizó además la serie de Marvel Runaways pero, al parecer, el papel acabó recayendo en Wang.

El actor tomará así el testigo de Shawn Ashmore, que dio vida a Hombre de Hielo en las películas de X-Men de Fox. El mutante de nivel Omega, que ya aparece desde el primer cómic de X-Men, publicado en 1963, tiene la capacidad de controlar el frío, pudiendo congelar a sus oponentes e incluso crear rampas de hielo por las que puede deslizarse a toda velocidad.

En el número 40 de All-New X-Men, lanzado en 2015, Iceman sale del armario cuando Jean Grey le pregunta sobre su orientación sexual tras leerle la mente usando sus poderes. Esto abre la puerta a que el reinicio de X-Men capitaneado por Jake Schreier pueda incluir este aspecto del personaje en su trama pues, cuando se estrenaron las películas de X-Men de Fox a principios de los 2000, los cómics aún no habían revelado que Iceman fuera gay.

EL REINICIO DE X-MEN SIGUE AMPLIANDO SU REPARTO

Según Deadline, la película tiene previsto comenzar su rodaje a principios de 2027. En cuanto al resto del elenco, las últimas informaciones apuntaban a que Peter Claffley, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, habría sido elegido para dar vida a Bestia. Sin embargo, por el momento su fichaje no se ha confirmado de forma oficial.

El reparto confirmado del filme incluye a Kit Connor como Cíclope, Sadie Sink como Jean Grey, Inde Navarrette como Rogue, Asa Germann como Angel, Maya Boyd como Tormenta, Christopher Abbott como el profesor Charles Xavier, Samara Weaving como Emma Frost y Adam Driver como el villano de la cinta, Mr. Siniestro.