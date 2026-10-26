Una estrella del universo de Juego de Tronos, el elegido para ser Bestia en el reinicio de X-Men de Marvel - MARVEL COMICS

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

El reinicio de X-Men, cuyo estreno está previsto para el 5 de mayo de 2028, ya ha fichado a varios actores para encarnar a personajes clave, pero aún faltaba por saberse quién dará vida a uno de los mutantes más míticos del UCM: Bestia. Y aunque durante un tiempo los rumores apuntaron a otro actor, finalmente podría ser Peter Claffey, el protagonista de El caballero de los Siete Reinos, el encargado de dar vida al personaje.

Según informa Knight Edge Media, Claffey ha fichado para unirse al reinicio de X-Men en el papel de Bestia. El intérprete ha encarnado a Ser Duncan el Alto en El caballero de los Siete Reinos, serie del universo de Juego de Tronos cuya segunda temporada tiene previsto ver la luz en 2027. Sin embargo, por el momento no hay más medios que hayan confirmado la noticia de primera mano, ni Marvel ha hecho ningún anuncio oficial al respecto.

Uno de los nombres que ha sonado durante meses como candidato para dar vida a Bestia era el del actor Charles Melton quien, según el medio, se habría desvinculado del reinicio de X-Men para unirse a la película en imagen real de Naruto.

Henry Philip McCoy, más conocido como Hank/Bestia, es uno de los miembros fundadores de los X-Men en los cómics de Marvel. Con una fuerza y agilidad sobrehumanas, fue uno de los primeros mutantes a los que Charles Xavier reclutó para unirse a su Escuela para Jóvenes Superdotados.

En el UCM, Bestia ha sido interpretado en X-Men: La decisión final por Kelsey Grammer, quien también ha aparecido en cintas como X-Men: Días del futuro pasado o The Marvels, concretamente en su escena post-créditos. Por su parte, Nicholas Hoult dio vida a una versión más joven del personaje en la saga de precuelas iniciada con X-Men: Primera generación.

EL REINICIO DE X-MEN COMENZARÁ A RODARSE EN 2027

Según informaba Deadline, el reinicio de X-Men, capitaneado por Jake Schrieir, tiene previsto comenzar su rodaje a principios de 2027.

El reparto incluye a Kit Connor como Cíclope, Sadie Sink como Jean Grey -a quien ya dio vida en Spider-Man: Brand New Day-, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Tormenta, Christopher Abbot como el profesor X, Asa Germann como Angel y Adam Driver como el villano de la cinta, Mr. Siniestro.