Adiós a Patrick Stewart: Sus 7 escenas más emblemáticas como Profesor Xavier de X-Men

Archivo - Los viejos mutantes... Nunca mueren. Sir Ian McKellen y Sir Patrick Stewart, es decir, Magneto y el Profesor Xavier en sus versiones más ajadas, regresarán a la gran pantalla en 'X-Men: Days of Future Past' - 20TH CENTURY FOX - Archivo

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

El mundo del cine y la televisión despiden a Patrick Stewart, fallecido a los 86 años, un actor que, con su imponente voz y su presencia, convirtió en iconos de la ciencia ficción a dos de sus personajes: el capitán Jean-Luc Picard de 'Star Trek' y el profesor Charles Xavier de la saga 'X-Men'. Como mentor de los mutantes, el intérprete británico dejó un legado de escenas que trascendieron el espectáculo superheroico para hablar de tolerancia, esperanza y segundas oportunidades.

Desde sus partidas de ajedrez con el Magneto de Ian McKellen hasta la dolorosa vulnerabilidad de su personaje en 'Logan', Stewart construyó un Xavier tan poderoso como profundamente humano. A la espera de su regreso póstumo en 'Avengers: Doomsday', repasamos algunos de sus momentos más memorables como Profesor X.

Una lista que, obviamente, contiene spoilers de las películas comentadas, y que pretende rendir homenaje a un personaje legendario encarnado por un actor sencillamente eterno.

LA PARTIDA DE AJEDREZ CON MAGNETO AL FINAL DE 'X-MEN' (2000)

Tras la batalla final, donde su bando sale victorioso, Xavier visita a Magneto en su prisión de plástico y ambos trasladan al tablero de ajedrez su enfrentamiento ideológico. Erik advierte de que el conflicto con los humanos continuará, pero Charles deja claro que él y sus X-Men estarán allí para impedirlo.

Un cierre perfecto, con una conversación que rebosa espíritu comiquero y resume a las mil maravillas la relación entre dos viejos amigos y adversarios, que se comprenden profundamente, pero que ya no pueden compartir el mismo camino.

EL MUSEO QUEDA PARALIZADO EN 'X-MEN 2' (2003)

Entre los muchos hallazgos que dejó esta esperada secuela mutante, hubo una secuencia en la que Xavier demostró su verdadero poder. Se trata del momento en el que después de que Pyro provoque un incidente y Bobby utilice sus poderes para apagar el fuego, Xavier inmoviliza mentalmente a quienes los rodean. La aparente detención del tiempo permite que los alumnos abandonen el lugar sin quedar expuestos.

El personaje de Stewart convierte así una demostración de enorme poder en una reprimenda de profesor, con una mezcla de autoridad y humor seco. La escena muestra lo intimidante que puede resultar Charles Xavier, uno de los mutantes más poderosos, sin levantar la voz ni recurrir a la violencia.

EL ENCUENTRO CON SU YO JOVEN - 'X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO' (2014)

En la película que reunió a dos generaciones de mutantes, a través de la mente de Lobezno, el Xavier de Stewart se encuentra con su versión joven, interpretada por James McAvoy. Frente a un joven Charles hundido y abrumado por el sufrimiento ajeno, el veterano defiende la empatía como una fortaleza, no como una condena, y sigue teniendo esperanza pese a vivir ya en un futuro devastador donde los mutantes han sido casi exterminados.

LA CRISIS EN EL HOTEL Y EL RECUERDO DE WESTCHESTER EN- 'LOGAN' (2017)

La película de James Mangold iba a suponer el adiós definitivo no solo del Lobezno de Jackman, sino también de su mentor en los X-Men, que se muestra como un anciano dependiente y desorientado, lastrado además por la masacre que cometió en Westchester, cuando mató a muchos de sus protegidos.

Un capítulo terrible que está a punto de repetirse cuando Xavier sufre otra que paraliza a quienes se encuentran en el hotel, incluidos los hombres armados que han llegado hasta su habitación.

Logan debe abrirse paso entre los cuerpos inmóviles y resistir los efectos del ataque para administrarle la medicación. La fragilidad física de Stewart y su expresión de angustia hacen que el espectáculo resulte también profundamente doloroso

LA CONFESIÓN Y MUERTE EN 'LOGAN' (2017)

Después de encontrar una breve tregua junto a la familia Munson, Charles recupera el recuerdo de la tragedia de Westchester. Creyendo hablar con Logan, en en un momento de lucidez Xavier reconoce su responsabilidad en aquel desastre y deja aflorar la culpa que arrastra. Pero quien escucha es X-24, el doble de Lobezno, que asesina sin piedad en uno de los momentos más crueles de la película.

LA PRESENTACIÓN DE LOS ILLUMINATI EN 'DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA' (2022)

La cinta dirigida por Sam Raimi lleva su narración hasta una realidad alternativa, la Tierra-838 donde Xavier aparece ante Stephen Strange en una silla amarilla, acompañado por notas del tema de la serie de animacón de los noventa. Más allá del guiño, Charles se distingue por su disposición a confiar en Strange cuando sus compañeros Iluminatti (Reed Richards/Mister Fantástico, Peggy Carter/Capitana Carter, Blackagar Boltagon/ Rayo Negro, Maria Rambeau/Capitana Marvel y Karl Mordo) lo consideran una amenaza.

ANIQUILADO POR WANDA EN 'DOCTOR STRANGE EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA' (2022)

Xavier entra en la mente de Bruja Escarlata para intentar liberar a la versión de Wanda de la Tierra-838, sometida por la hechicera. La encuentra atrapada entre escombros y trata de sacacarla... pero la irrupción de la otra Wanda frustra el intento y ejecuta sin piedad, y con terrible facilidad, a Charles, que también muere en el mundo físico.