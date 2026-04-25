Marvel quiere a Sydney Sweeney como Emma Frost en el reinicio de los X-Men - CONTACTO/MARVEL

MADRID, 25 Abr. (CulturaOcio) -

Es de esperar que el reinicio de los X-Men en el Universo Cinematográfico Marvel suponga numerosos nuevos fichajes en la franquicia superheroica. Son muchos los intérpretes de primer nivel que han sonado en los rumores para encarnar a uno u otro mutante, siendo Sydney Sweeney la protagonista de algunas de las especulaciones más recientes, que la sitúan como candidata al papel de Emma Frost.

Ha sido el 'insider' MyTimeToShineHello quien ha dado a conocer que la Casa de las Ideas estaría interesada en que la actriz de Euphoria o La asistenta encarne a la poderosa telépata capaz de transformar su piel en diamante. Un personaje que, cabe recordar, ya hizo una breve aparición en la gran pantalla con X-Men: Primera generación (donde fue encarnada por January Jones).

Can't wait to see Sydney Sweeney doing it https://t.co/EqjDUXMKtr — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) April 12, 2026

En los cómics, Frost era inicialmente una villana, la Reina Blanca del Club del Fuego Infernal, que dirigía además la Academia de Massachusetts, donde entrenaba a jóvenes mutantes para sus propios intereses. Más tarde, no obstante, pasa de ser enemiga de los X-Men a una importante aliada y llega a convertirse en codirectora de la nueva Escuela de Xavier para Jóvenes Dotados, entrenando a la Generación X y comenzando un romance con Cíclope.

En cuanto a Sweeney, conviene recordar que no es ajena al cine de superhéroes, pues ya dio vida a Julia Cornwall (a.k.a. Spider-Woman) en Madame Web. Además, en los últimos años diversos rumores la han relacionado con más de un rol en DC o Marvel, como Power Girl o Gata Negra.

OTROS POSIBLES FICHAJES DEL REINICIO DE LOS X-MEN

Por el momento, el reinicio de los X-Men, que dirigirá Jake Schreier, aún se encuentra en fase de escritura, con Sonny Lee Sung Jin (Bronca) y Joanna Calo (The Bear), guionistas de Thunderbolts, trabajando en un nuevo borrador del guion de Michael Lesslie.

Aparte del posible fichaje de Sweeney, otras informaciones recientes apuntan a que Marvel tiene en el punto de mira a Odessa A'Zion y Peter Claffey para que encarnen a Pícara y Bestia, respectivamente. Cabe decir además que John Rocha, el copresentador de The Hot Mic apuntó a que la alineación de los X-Men en el nuevo filme será la original de los cómics: Cíclope, Bestia, Jean Grey, Ángel y Hombre de Hielo, con lo que ni Pícara ni Emma Frost formarían parte del grupo inicialmente.