El regreso de los X-Men en Vengadores Doomsday, explicado: ¿De qué universo son Cíclope, Magneto y Xavier? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El tercer teaser de Vengadores: Doomsday ha estado protagonizado por los X-Men y, tal y como ya se había anunciado, varios intérpretes ligados a la etapa mutante de Fox retoman sus personajes en el gran evento de Marvel Studios. No obstante, aunque se mantenga el mismo reparto, por cuestiones de continuidad narrativa hay dudas sobre de qué universo procede realmente esta Patrulla-X, pues existe la posibilidad de que no sean las mismas versiones de aquella cronología.

En el esquema multiversal actual de Marvel Studios, la línea principal del UCM, la de los Vengadores desde Iron Man hasta el estreno de Endgame, está ambientada en la llamada Tierra-616. Pero la franquicia ha presentado ya varias realidades alternativas. La última, la de Los 4 Fantásticos en el filme protagonizado por Vanessa Kirby y Pedro Pascal pertenecen a una realidad diferente, la Tierra-828.

Tampoco hay que olvidar que en Doctor Strange y el multiverso de la locura, Marvel Studios ya presentó otra realidad, la Tierra-838, en la que era precisamente el profesor Xavier, encarnado de nuevo por Patrick Stewart, quien dirigía los Illuminati.

¿SON LOS MISMOS X-MEN DE FOX?

Respecto al origen de la Patrulla-X que se verá en Doomsday, no está claro que sea la Tierra-10005, el hogar de los X-Men de la saga Fox, por mucho que se asocie a los mutantes del propio Stewart, Ian McKellen y James Marsden a ese universo.

Aun reduciendo la cronología de los X-Men a lo esencial, hay varios acontecimientos que ponen en duda que los mutantes que aparecerán en Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, provengan de la Tierra-10005.

En primer lugar, Cíclope muere en X-Men: La decisión final, mientras que X-Men: Días del futuro pasado alteraba la línea temporal al impedir un futuro distópico en el que los Centinelas casi aniquilaron a los mutantes, dando pie a una realidad alternativa en la que Scott Summers sigue vivo.

Aun así, Logan, ambientada en 2029, seis años después a Días del futuro pasado, revela que los X-Men de la Tierra-10005 fueron asesinados tras los brutales episodios de Charles Xavier, cuyas crisis le hicieron perder el control de sus poderes. Sobre el papel, Vengadores: Doomsday podría situarse antes de esos hechos, pero la opción pierde fuerza al recordar que ambas historias quedarían próximas en el tiempo, pues tras el salto temporal de Endgame el UCM actualmente se sitúa en el año 2027.

Sumado a ello, las incursiones temporales de Deadpool y Lobezno complican todavía más el panorama. La realidad asociada a la versión más reciente de Lobezno, la que Deadpool lleva a la Tierra-10005 para convertirlo en su nuevo ser ancla, tampoco encaja, pues en esa línea el resto de los X-Men también acabó desapareciendo.

LA CLAVE ESTÁ EN BESTIA Y THE MARVELS

Con este contexto, una opción plausible es que Marvel Studios ya haya insinuado el origen de este nuevo grupo de mutantes en la escena postcréditos de The Marvels. En ella, Mónica Rambeau despierta atrapada en una realidad distinta a la Tierra-616 tras sellar la brecha cósmica del final de la película, y lo hace precisamente bajo la supervisión de Bestia, personaje interpretado de nuevo por Kelsey Grammer y confirmado para Doomsday.

Entre que aquel Bestia resulta más cercano en estética al cómic que en las primeras películas mutantes, tal y como ocurre también con el nuevo traje de Cíclope en el teaser de Doomsday, se refuerza la idea de que provienen de una realidad completamente diferente a la Tierra-10005 .

Además, en el avance del largometraje dirigido por los hermanos Russo, aparecen Centinelas al fondo, un detalle que también apunta a una cronología alternativa, pues Días del futuro pasado evitaba la distopía aniquilada por estos robots.

Con todo esto en cuenta, no se debe descartar que Marvel Studios haya armado una realidad completamente nueva para los mutantes en el UCM, pero que a su vez haya decidido recurrir a los actores de la etapa Fox para dar vida a otras versiones de sus mismos personajes. Además McKellen, Stewart, Marsden y Grammer, Vengadores: Doomsday cuenta en su reparto con Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Rebecca Romijn (Mística). Aunque Channing Tatum dio vida a Gambito en Deadpool y Lobezno en lugar de durante la era Fox, el actor también retomará su papel en la película protagonizada por Robert Downey Jr. como el temible Doctor Doom.