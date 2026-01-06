Cíclope desata su rabia en el tráiler de X-Men de Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

Tras Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) ahora es el turno de los X-Men. Los mutantes, ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel, son los protagonistas del tercer tráiler de Vengadores: Doomsday. Un adelanto cargado de épica que cuenta con la presencia de tres legendarios personajes, tención en Charles Xavier (Patrick Stewart), Erik Lehnsherr/Magneto (Ian McKellen) y Scott Summers/Cíclope (James Marsden).

El tráiler arranca siguiendo al profesor Xavier, encarnado de nuevo Stewart que repite dando vida al personaje del que se despidió en Logan pero que ya retomó gracias a las infinitas posibilidades del multiverso marvelita en la secuela de Doctor Strange.

Tras varias imágenes de la mansión/escuela de los X-Men en ruinas, el tráiler muestra el reencuentro de Magneto y Xavier y, como antaño y pese a las dificultades, los dos viejos amigos retoman su gran pasatiempo: jugar al ajedrez.

"La muerte nos alcanzará a todos. Eso es lo único seguro. La pregunta no es si estás preparado para morir. La pregunta es: ¿Quién serás cuando cierres los ojos?", reflexiona la voz de McKellen.

Pero sin duda alguna el gran momento del adelanto llega al final, cuando las imágenes muestran a Cíclope en un campo de batalla totalmente devastado, herido y lleno de rabia mientas los colosales y letales centinelas se dejan ver al fondo entre las ruinas.

Es entonces cuando el personaje encarnado por Marsden, con un aspecto totalmente fiel a los cómics, recrea una estampa ya icónica en las grapas. Totalmente desolado, el héroe grita ciego ira y, arrodillado, se quita su visor para desatar todo su poder.

Además de Cíclope, Magneto y el profesión Xavier, Vengadores: Doomsday contará con el regreso de otros míticos mutantes como Bestia (Kelsey Grammer), Rondador Nocturno (Alan Cumming) y Mística (Rebecca Romijn). Dirigida por Joe y Anthony Russo, la quinta película de la saga Vengadores llegará a los cines el 18 de diciembre de este año. Su secuela, Vengadores: Secret Wars, tiene previsto su estreno en diciembre de 2027.