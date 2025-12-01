Marvel quiere a Millie Bobby Brown (Stranger Things) en el reboot de X-Men - NETFLIX

MADRID, 1 Dic. (CulturaOcio) -

Ya están en Netflix los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things y, con ellos, el regreso de Millie Bobby Brown como Once. Nuevas informaciones apuntan a que Marvel tiene en el punto de mira a la actriz para interpretar un papel clave en el reboot de los X-Men en el UCM.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en X, Bobby Brown está siendo considerada para dar vida a un integrante de los X-Men en la cinta que dirigirá Jake Schreier (Thunderbolts).

Esto ha llevado a los fans a especular con la posibilidad de que la estrella de Stranger Things y Enola Holmes termine encarnando en el UCM a Kitty Pryde/Gatasombra, Pícara o incluso a la mutante más poderosa del grupo: Jean Grey.

SCOOP: Millie Bobby Brown is being eyed to play an X-Men in the MCU reboot. Who do you want her to play? pic.twitter.com/3dvUOqn43L — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 30, 2025

Las últimas informaciones apuntaban a que Cíclope y Jean Grey serán co-líderes de los X-Men en la película, mientras Warren Worthington III/Ángel, Hank McCoy/Bestia, Remy LeBeau/Gambito, Gatasombra y Kurt Wagner/Rondador Nocturno formarán parte del equipo mutante posterior a Vengadores: Secret Wars.

Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe acerca del reinicio de los X-Men en el UCM, más allá de que la película, aún sin fecha de estreno, estará dirigida por Jake Schreier, responsable de Thunderbolts, y contará con Michael Lesslie como guionista, aunque se espera llegue a las salas en algún punto de 2028.

"No puedo decir nada al respecto, pero hemos empezado a trabajar en X-Men y eso es obviamente muy, muy emocionante", aseguró Schreier a Empire el pasado agosto. Aunque sus palabras no fueron demasiado reveladoras, Kevin Feige afirmó no hace mucho que la cinta sería una adaptación muy fidedigna a los cómics de Marvel.

Por otro lado, cabe recordar que el descomunal éxito de Deadpool y Lobezno y la aplaudida serie animada X-Men 97' daban buena cuenta de que el apetito por los mutantes sigue intacto, personajes a los que Marvel Studios va a otorgar gran peso a corto-medio plazo con una participación relevante en Vengadores: Doomsday, que se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026.

Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Channing Tatum (Gambito) retoman sus respectivos papeles en la película de los hermanos Russo, con Robert Downey Jr. como Víctor Von Doom.