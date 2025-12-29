Filtrado el trágico teaser de X-Men en Vengadores Doomsday: Catástrofe en la Mansión X y un Cíclope fiel a los cómics - MARVEL STUDIOS

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Tras el primer adelanto oficial de Steve Rogers y la filtración del avance dedicado a Thor, es el turno del teaser centrado en los X-Men. El metraje presta especial atención a Magneto y Charles Xavier en un escenario de catástrofe, pero también reserva unos segundos de protagonismo para Cíclope con un breve vistazo que ha entusiasmado a sus fans por la fidelidad a los cómics.

"La muerte viene a por todos, es lo único que sé con certeza. La cuestión no es si estás preparado para morir, la cuestión es quién serás cuando cierres los ojos", apunta Magneto en el clip filtrado. La reflexión del personaje interpretado por Ian McKellen acompaña unas imágenes que sugieren que el universo mutante ha sufrido una gran desgracia, tal y como parecen adelantar las ruinas de la Mansión X, donde se muestra entre escombros el cartel de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos.

El nuevo vistazo al largometraje dirigido por los hermanos Russo también coloca frente a frente en una partida de ajedrez a Magneto y Charles Xavier, a quien vuelve a encarnar Patrick Stewart, actor que aparece en la clásica silla de ruedas de las películas de X-Men y no en la amarilla vista en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Los dos viejos conocidos, en ocasiones aliados y a veces enemigos, juntan las manos en un gesto fraternal en el que destaca la alegría que sienten al volver a verse.

El teaser pasa después a un campo de batalla devastado que presenta a un Cíclope herido, agotado y ensangrentado que se quita el visor y deja que sus rayos ópticos estallen hacia el cielo. Detrás del mutante interpretado por James Marsden se distingue un Centinela, robot diseñado específicamente para localizar y neutralizar mutantes. Su irrupción, unida a la Mansión X en ruinas y el dolor que embarga a Cíclope, apunta a una realidad donde los X-Men han sido derrotados.

Aunque la presencia de Scott Summers en el clip es de escasos segundos, la conversación en redes en torno a este teaser se ha concentrado, precisamente, en él. La estética del personaje más cercana a los cómics ha disparado el entusiasmo entre muchos seguidores, que celebran un retrato más similar a las viñetas en contraste al visto en la etapa cinematográfica de Fox, donde predominaron uniformes más sobrios.

James Marsden getting his excruciatingly long overdue justice as Cyclops is enough to make a child that grew up with this franchise who's now an adult shed tears (me) pic.twitter.com/KcEBIBehAL — John | 🇵🇷 (@SchwayJohn) December 28, 2025

MCU showed cyclops better than entire fox timeline clowns #AvengersDoomsday pic.twitter.com/19SWLLsLbW — JoeG (@AlterEgo0114) December 28, 2025

All it took was 4 seconds of Cyclops firing that optic blast into the sky for the entire narrative around Doomsday to flip 💯💯



Never. Ever. Doubt the Russo Brothers.🔥🔥#AvengersDoomsday #AvengersDoomsdayTrailer #xmen #Marvel pic.twitter.com/IC2mk4J1nC — Nikhil Nandan (@ArjunRao999) December 28, 2025

Además McKellen, Stewart y Marsden, Vengadores: Doomsday cuenta en su reparto con otros intérpretes vinculados al universo mutante como Alan Cumming (Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Mística) y Kelsey Grammer (Bestia). Aunque Channing Tatum dio vida a Gambito en Deadpool y Lobezno en lugar de durante la era Fox, el actor también retomará su papel en la película protagonizada por Robert Downey Jr. como el temible Doctor Doom.

Este tercer avance llega en un momento en el que la promoción del filme está condicionada por las filtraciones en redes sociales. La estrategia de Marvel Studios pasa por proyectar, a razón de uno por semana, cuatro teasers diferentes de Doomsday en las sesiones de Avatar: Fuego y ceniza, pero el adelanto de los X-Men es el tercer avance en filtrarse después de que el de Steve Rogers y el de Thor corrieran la misma suerte.