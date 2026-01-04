Filtrada la edad que tendrán los X-Men en su reinicio dentro del UCM, que está reescribiendo su guion - MARVEL

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel ya dejó claro que los X-Men serán prioritarios tras Vengadores: Doomsday y Secret Wars, que, dirigidas por los Russo, llegarán a los cines el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027 respectivamente, con el regreso de Chris Evans a su papel de Steve Rogers/Capitán América y Robert Downey Jr. como el Doctor Doom. Ahora ha salido a la luz que la Casa de las Ideas se encuentra reescribiendo el guion de la película de los X-Men, que estará dirigida por Jake Schreier (Thunderbolts) y habrá nuevos e importantes detalles sobre el elenco.

Según @ApocHorseman, de Nexus Point News en X, el libreto de la cinta de los X-Men está siendo reescrito, sin especificar quién se está encargando de dicha reescritura. Asimismo, asegura que, aunque se desconoce si Jean Grey, Scott Summers/Cíclope y Ororo Munroe/Tormenta serán los protagonistas, el estudio capitaneado por Kevin Feige busca que los héroes mutantes del filme sean más jóvenes, concretamente adolescentes en torno a los 20 años.

Dicho esto, indicó que lo más probable es que el encargado de reescribir el guion de la película de X-Men sea su propio guionista, Michael Lesslie (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes). También señaló la posibilidad de que esta tarea recaiga en la guionista Joanna Calo, con quien Schreier colaboró en Thunderbolts para reescribir el libreto de Eric Pearson.

Por otra parte, el hecho de que Marvel esté buscando actores de alrededor de 20 años abre la posibilidad de que sus personajes evolucionen de forma sostenida a lo largo del tiempo y que los intérpretes puedan encarnarlos durante la próxima década o más, de manera similar a Hugh Jackman con Lobezno, quien, tras despedirse aparentemente del mutante de las garras de adamantium en Logan, estrenada en 2017, retomó al personaje en Deadpool y Lobezno.

Hasta el momento, es muy poco lo que se sabe acerca del reinicio de los X-Men en el UCM, aunque se espera que vea la luz en algún punto de 2028. "No puedo decir nada al respecto, pero hemos empezado a trabajar en X-Men y eso es obviamente muy, muy emocionante", aseguró Schreier a Empire el pasado agosto. Aunque sus palabras no fueron demasiado reveladoras, Kevin Feige ya afirmó que la cinta sería una adaptación muy fidedigna a los cómics de Marvel.

Cabe recordar, además, que Vengadores: Doomsday recuperará a varios mutantes del ya desaparecido universo Fox, como Scott Summers/Cíclope (James Marsden), Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart) o Remy LeBeau/Gambito (Channing Tatum), entre otros. Por otro lado, la segunda temporada de X-Men 97 llegará a Disney+ en el verano de 2026.