El reestreno de Spider-Man: Brand New Day incluirá una escena que conectará con Vengadores: Doomsday - SONY / MARVEL

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day volverá a los cines el 4 de diciembre con un montaje extendido. Ya se ha confirmado que esta versión del filme protagonizado por Tom Holland también llegará a las salas españolas. Además, incluirá escenas inéditas entre las que figurará también una vinculada a Vengadores: Doomsday, que verá la luz el 17 de diciembre.

Según ha confirmado The New York Times, el reestreno de Brand New Day contará con una escena inédita de Doomsday. Una decisión de lo más lógica, teniendo en cuenta que la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Joe y Anthony Russo llegará a los cines apenas dos semanas después.

En la versión estrenada en cines del filme de Destin Daniel Cretton, que recaudó más de 2.500 millones de dólares a nivel global, uno de los instantes que captó especialmente la atención y dejó algunas incógnitas fue la escena poscréditos. Esa única secuencia está articulada en torno al "spider-tracker", la aplicación para móviles desarrollada por Ned Leeds, el antaño amigo y ahora -hechizo mediante- solo admirador de Spider-Man, para seguir la localización del héroe en tiempo real.

Ned revisa el rastreador y descubre que algo ha cambiado: la aplicación ya no puede encontrar a Peter Parker en ningún punto, no ya de Nueva York, sino del planeta. El sistema creado por el personaje de Jacob Batalon indica que Spider-Man está "off planet", fuera de la Tierra, sin ofrecer coordenadas precisas ni mostrar un nuevo entorno reconocible en pantalla. Únicamente aparece el icono de Spidey alejándose cada vez más en el espacio.

¿RESOLVERÁ LA VERSIÓN EXTENDIDA DE BRAND NEW DAY LAS INCÓGNITAS SOBRE EL PARADERO DE SPIDER-MAN?

La escena dejó varias incógnitas sobre el paradero de Spider-Man. ¿Lo sacó el Doctor Doom de la Tierra o se trata del Spider-Man de Tobey Maguire, cuya aparición en Vengadores: Doomsday lleva tiempo rumoreándose?

No obstante, tampoco es descartable que la escena no tenga relación directa con ninguna de estas teorías y se trate de una secuencia completamente distinta o, simplemente, de un último adelanto de Doomsday. En todo caso, no habrá que esperar mucho para averiguarlo.

Por otra parte, esta versión extendida de Brand New Day recuperará el cameo de Rosario Dawson como Claire Temple, que quedó fuera del montaje estrenado en salas "por una cuestión de tiempo".

¡El fenómeno mundial regresa a la gran pantalla!

Disfruta de la versión extendida de #SpiderManBrandNewDay, exclusivamente en cines 4 de diciembre.



Entradas para la versión extendida ya disponibles. pic.twitter.com/iRKPVICW52 — Sony Pictures España (@sonypictures_es) November 27, 2026

Sony Pictures ya ha confirmado que esta versión extendida de la película protagonizada por Holland va a estrenarse en los cines de España. Vale la pena señalar que Vengadores: Endgame Encore, que incluyó metraje adicional que conectaba directamente con Doomsday, también llegó recientemente a las salas españolas.