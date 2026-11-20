Primer vistazo a la versión extendida de Spider-Man: Brand New Day con el regreso de un personaje Marvel tras ocho años - SONY PICTURES

MADRID, 20 Nov. (CulturaOcio) -

Con más de 2.500 millones de dólares recaudados en su paso por los cines, Spider-Man: Brand New Day volverá a las salas con una versión extendida el próximo 4 de diciembre. Esta incluirá nuevas escenas y el cameo de la enfermera Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson, en el paso de Peter Parker por el hospital. La actriz ha compartido un primer vistazo a esta secuencia, que fue eliminada del metraje original y al fin verá la luz con esta nueva versión.

Dawson ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece en el hospital junto a Peter Parker, ataviado con su máscara de Spider-Man en un intento de mantener su identidad en secreto. "Con muchas ganas de disfrutar de esta película que ha roto todos los récords en la gran pantalla (a partir del 4 de diciembre) con una versión extendida con nuevas escenas y sorpresas", reza el post.

No era un secreto que Dawson ya rodó una escena para Brand New Day que acabó descartándose del metraje final, pues lo confirmó tanto ella misma como los guionistas del filme. En una entrevista con The Wrap, Chris McKenna y Erik Sommers explicaron que no se incluyó "por una cuestión de tiempo".

CLAIRE TEMPLE REGRESA AL UCM DESPUÉS DE 8 AÑOS

En esta escena eliminada, Claire aparecía en el hospital ayudando al personaje de Tom Holland tras de su enfrentamiento con el Escorpión (Michael Mando). Sin embargo, continúa siendo una incógnita cómo se desarrolla exactamente dicha secuencia.

Dawson se incorporó a Marvel dando vida a Claire Temple en la primera temporada de Daredevil, estrenada en 2015. Más adelante, retomaría su personaje en series como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist o The Defenders. Su aparición en Brand New Day marcará su regreso al UCM después de 8 años, pues su última aparición fue en la segunda temporada de Luke Cage, estrenada en 2018.

Bienvenidos a un nuevo día de #SpiderManBrandNewDay.

La película que batió los récords vuelve a la gran pantalla el 4 de diciembre con una versión extendida que incluye nuevas escenas, momentos divertidos del rodaje y alguna sorpresa. Compra tus entradas a partir del 27 noviembre pic.twitter.com/zLvHEL3ly9 — Sony Pictures España (@sonypictures_es) November 19, 2026

Por otra parte, Sony Pictures ya ha confirmado oficialmente que la versión extendida de Brand New Day también llegará a las salas de España el 4 de diciembre. En cuanto al resto de escenas adicionales que incluirá esta nueva versión, alguna de ellas bien podrían conectar de alguna forma con Vengadores: Doomsday, aunque habrá que esperar para saberlo.