MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el próximo 17 de diciembre y, a pesar de que Marvel ha confirmado el grueso de héroes que formarán parte de su elenco, algunos continúan siendo una incógnita, como Spider-Man o Lobezno. Y si bien no han aparecido en ningún adelanto del filme, no sería la primera vez que la Casa de las Ideas borra digitalmente a algún personaje para mantener la sorpresa hasta el estreno.

Por el momento, no hay indicios claros que confirmen que Holland vaya a aparecer en Doomsday. Y aunque, entre el rodaje de Brand New Day y La odisea de Christopher Nolan, el actor sin duda ha estado ocupado últimamente, no sería descabellado pensar que hubiera encontrado un hueco en su agenda para hacer un breve cameo en el filme de los hermanos Russo.

En cuanto a la escena post-créditos de Brand New Day, en la que el Spidey Tracker de Ned muestra al trepamuros en el espacio, algunos la tomaron como confirmación de que se unirá a la lucha contra Doom. También cabe la posibilidad de que se trate de una Incursión que haya llevado al Spider-Man de Holland lejos de su realidad, lo que también podría servir de antesala para la siguiente gran aventura multiversal de Marvel, Vengadores: Secret Wars.

En cualquier caso, no conviene olvidar que el 4 de diciembre Brand New Day regresará a los cines con una versión extendida. Una fecha sospechosamente cercana al estreno de Doomsday, que aterrizará en las salas apenas dos semanas después, lo que ha llevado a algunos a pensar que el filme podría incluir alguna escena post-créditos adicional que arroje algo de luz al asunto. No obstante, habrá que esperar para verlo.

¿APARECERÁN LOBEZNO Y EL RESTO DE VERSIONES DE SPIDER-MAN EN DOOMSDAY?

No conviene olvidar a las dos otras dos versiones del trepamuros, encarnadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, cuya aparición en Doomsday sí se perfila algo más probable. Además, hace meses, se filtraba una presunta imagen del rodaje en la que el Spider-Man de Maguire aparecía luchando nada menos que contra Lobezno, interpretado por Hugh Jackman.

Alleged leaked photos of Deadpool & Wolverine fighting Tobey Maguire’s Spider-Man in Doomsday.



Take these with a grain of salt as they can be fake images, however I will say they matched plot details & scenery details of Spider-Man & the X-Men battle in Doomsday. pic.twitter.com/ehQpwT9KET — SukunaOnFN (@SukunaOnFN1) August 17, 2026

Esta filtración, en la que también aparece Deadpool (Ryan Reynolds), concuerda con los rumores que apuntaban a que Doomsday podría arrancar con una Incursión entre la Tierra-10005, correspondiente al universo de los X-Men, y la realidad del Peter Parker de Maguire.

La última aparición de Jackman en el UCM fue en Deadpool y Lobezno, que ya introdujo a su personaje en la saga del Multiverso. Así, no sería descabellado suponer que, entre los héroes que aparecen en el último tráiler del filme acudiendo a la icónica llamada de Cíclope —“¡A mí, mis X-Men!”— se encontrara el mutante de las garras de adamantium, pero que Marvel hubiera manipulado el metraje para mantener en secreto su regreso. Algo que ya hizo precisamente con el tráiler de No Way Home, en el que eliminó a Maguire y Garfield.

En cuanto al resto de héroes que aparecerán en la película, Marvel confirmaba recientemente el regreso de Hailee Steinfeld como Kate Bishop, que hacía acto de presencia también en el tráiler final. Asimismo, los últimos compases de VisionQuest revelaban que el Doctor Doom había resucitado a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), muy probablemente preparando el terreno para Doomsday.