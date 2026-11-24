¿Quién Interpreta Al Hijo De Steve Rogers Y Peggy Carter En Vengadores: Doomsday? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Uno de los grandes momentos del tráiler final de Vengadores: Doomsday ha sido la presentación del hijo de Steve Rogers (Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell). Sin embargo, lo que muchos se preguntan ya es... ¿Quién interpreta al adolescente en la cinta de los Russo?

Los primeros teasers de Vengadores 5 habían mostrado al vástago de Rogers y Carter siendo un recién nacido.

No obstante, el último adelanto del filme deja claro que Steve disfrutará de una larga etapa junto a su familia antes de que sus caminos vuelvan a dividirse, ya que el muchacho aparece ahora como un adolescente.

En cuanto al actor que interpreta al joven en Doomsday, que, según se rumorea, se llama James en honor a Bucky Barnes (Sebastian Stan), es Wesley Holloway. Entre las producciones en las que ha participado se encuentran Terrifier 2, La segunda oportunidad y un episodio del drama médico Chicago Med. Por lo que su papel como hijo de Rogers en la quinta entrega de los Vengadores es su rol más importante hasta la fecha.

Aunque todavía se desconoce cuánto tiempo aparecerá Holloway en pantalla a lo largo de Doomsday, el hecho de que Steve deje atrás a su hijo y a Peggy para emprender un viaje junto a Los 4 Fantásticos apunta a que el joven tendrá una presencia limitada durante buena parte de la película. Esto sugiere que el joven Rogers tendrá un papel secundario, mientras la trama se centra en el antiguo Capitán América y la familia más querida de Marvel.

¿SEGUIRÁ EL HIJO DE STEVE Y PEGGY LOS PASOS DE SUS PADRES?

Por otra parte, que el hijo de Rogers y Carter descubra en plena adolescencia el pasado de su padre como superhéroe abre la puerta a que Marvel Studios lo incorpore a su nueva generación de héroes. Incluso podría llegar a empuñar el escudo del Capitán América y combatir junto al hijo de T'Challa, aunque, por ahora, solo el tiempo lo dirá.

Asimismo, que Steve tenga un hijo con Peggy cambia por completo las motivaciones de Rogers y añade un componente mucho más personal a su lucha contra el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) y por salvar el Multiverso.