Filtración de los tráileres 2 y 3 de Vengadores: Doomsday, que incluyen "escenas aterradoras" - MARVEL

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom y el regreso de Chris Evans como el Capitán América. Ahora se ha confirmado la duración de los tráileres 2 y 3, que incluyen "escenas aterradoras", de la cinta de Joe y Anthony Russo.

Al parecer, KAVI, el organismo sueco de clasificación cinematográfica, ha calificado los próximos dos tráileres, revelando su duración y ofreciendo una pista de lo que está por llegar en el tercer adelanto de Vengadores 5, el cual, según las informaciones más recientes, estará centrado en el propio Doctor Doom.

Este adelanto, según detalla en su web, tendrá en concreto una duración de 1 minuto y 39 segundos, una extensión notablemente mayor que la del supuesto diálogo filtrado de Thor que circuló por redes sociales la semana pasada. En lo referente al tercer avance, tendrá una duración de 1 minuto y 9 segundos. Sin embargo, pese a ser más breve, su metraje incluirá "momentos aterradores". La inclusión de estas escenas tiene todo el sentido al tratarse del adelanto protagonizado por Doom, ya que las últimas informaciones equiparaban al villano de Downey Jr. con el marcado tono trágico y oscuro que caracterizaba a El Fantasma de la Ópera.

Ya en lo que respecta al cuarto y último adelanto de Vengadores: Doomsday, no hay confirmación, por ahora, de su duración. Por otra parte, probablemente los rumores acerca de que estará protagonizado por Loki (Tom Hiddleston) sean falsos y lo que Marvel muestre sea propiamente el tráiler de la película.

Conviene recordar que, tras la filtración del primero de los cuatro adelantos preparados para la película, Marvel confirmó oficialmente el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, reforzando una popular teoría sobre la trama del filme, es decir, que su personaje será un objetivo del Doctor Doom. Dicho esto, lo más probable es que el segundo de estos avances acabe viendo la luz a más tardar este jueves.

Asimismo, cabe señalar que los Russo publicaron exactamente a las 00:00 horas (hora de Los Ángeles) de este 18 de diciembre, en su cuenta de Instagram, un pequeño vídeo que inicia una cuenta atrás con los meses, días, horas, minutos y segundos que faltan para la llegada de la quinta entrega de los Vengadores a los cines.

Muy fugazmente, los números son reemplazados por la palabra Doomsday, un diminuto pero efectivo detalle. Un teaser que apenas es el preludio de lo que promete ser una gran campaña de marketing para una de las cintas más esperadas de 2026.