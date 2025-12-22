El cambio de título de Vengadores: Doomsday desata la ira de los fans - MARVEL

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a las salas Vengadores: Doomsday, con Robert Downey Jr. transformado en Víctor Von Doom y el regreso de Chris Evans como Capitán América. Sin embargo, Disney ha pillado a todos por sorpresa y, dicho sea de paso, desatado la ira de los fans marvelitas al rebautizar la cinta de Joe y Anthony Russo en Brasil.

Según informa ComicBookMovie.com, Disney ha cambiado el título de Doomsday en Brasil por Vengadores: Doctor Doom (en portugués, Vingadores: Douter Destino). Pero esta modificación sustancial carece de la intencionalidad del título original.

Este cambio no ha sentado nada bien a los fans brasileños de Marvel, quienes se preguntan a qué se debe que Disney haya realizado esta peculiar alteración en el título de Vengadores: Doomsday. De hecho, consideran que se trata de un cambio poco original, que además hace perder el sentido al que alude Doomsday como día del juicio final para únicamente poner el foco en el nombre del villano de Vengadores 5.

Buena parte del fandom brasileño ha manifestado su descontento y disconformidad, bromeando con que podrían haber titulado Vengadores: Infinity War como Vengadores: Thanos.

Curiosamente, también se ha modificado el título de la película en Japón cuya traducción a vendría a ser Vengadores: Judgment Day. Los últimos rumores indicaban que buena parte de la trama de Doomsday girará en torno a una cuenta atrás que conducirá al instante en que se producirá una incursión final del UCM y la destrucción del Multiverso.

Asimismo, este tipo de cambios en los títulos de una película no suele ser precisamente habitual cuando se estrena en otros países, aunque hay excepciones. Es el caso de la primera película de los Vengadores, que pasó a llamarse Vengadores: Assemble en Reino Unido para evitar confusiones con la serie de los 60 protagonizada por Patrick McNee.

Los Russo publicaron exactamente a las 00:00 horas (hora de Los Ángeles) de este 18 de diciembre, en su cuenta de Instagram, un pequeño vídeo iniciando una cuenta atrás con los meses, días, horas, minutos y segundos que faltan para el estreno de la quinta entrega de los Vengadores. Muy fugazmente, los números son sustituidos por la palabra Doomsday, un diminuto pero efectivo detalle.

Este teaser lanzado por los Russo es apenas el preludio de lo que promete ser una gran campaña de marketing para una de las cintas más esperadas de 2026. Por ahora, hay cuatro avances previstos que tendrán su lanzamiento en distintas proyecciones de Avatar: Fuego y ceniza, que desembarcará en los cines este viernes 19.

Además, tras la filtración del primero de los cuatro adelantos preparados para la película, Marvel confirmó oficialmente el regreso de Chris Evans como Steve Rogers/Capitán América, reforzando una popular teoría sobre la trama del filme, es decir, que su personaje será un objetivo del Doctor Doom.

Además, según indicaban ciertas informaciones, dos de los restantes adelantos estarán centrados en Thor (Chris Hemsworth) y el Doctor Doom (Robert Downey Jr.), mientras que el último será un tráiler propiamente dicho.