¿En marcha una película de Venom solo para adultos con Spider-Punk?

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Venom verá la luz el 8 de noviembre de 2024 con Tom Hardy de nuevo en el papel de Eddie Brock. Y una nueva información apunta a que Sony Pictures tiene en marcha una cinta de animación para adultos protagonizada por el letal simbionte alienígena y el mismísimo Spider-Punk.

Venom es, junto al Doctor Octopus y Duende Verde, uno de los más emblemáticos enemigos de Spider-Man. Y según las últimas informaciones, fue el pasado mes de enero, cuando surgieron los primeros rumores sobre una cinta en clave de animación para adultos centrada en el mortífero simbionte.

Este movimiento arriesgado del estudio, podría verse impulsado por el éxito cosechado con la oscarizada en 2018, Spider-Man: Un nuevo universo y su siguiente capítulo, Cruzando el Multiverso, que conquistó a crítica y público, amasando casi 700 millones de dólares en taquilla.

Es por lo que, tras concluir su trama en Más allá del Multiverso, cuyo estreno está previsto para 2025, Sony querría seguir expandiendo su universo de animación con un nuevo proyecto de Spider-Man centrado en el protector letal. Y, de hecho, que el estudio se encuentra trabajando en este prometedor largometraje de Venom solo para adultos, es algo que CanWeGetSomeToast respalda en su cuenta de X, antes Twitter.

