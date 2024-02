El final de Madame Web: Quién muere y cómo prepara la secuela... ¿Con Spider-Man?

MADRID, 15 Feb. (CulturaOcio) -

El Universo Spider-Man de Sony ha estrenado su nueva película de imagen real, Madame Web. Protagonizada por Dakota Johnson, presenta al personaje de Cassandra Webb cuando está comenzando a descubrir sus poderes de clarividencia. El filme no ha sido bien recibido entre la crítica, pero cuenta con un angustioso final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En la cinta, Cassandra debe proteger a tres adolescentes, Julia, Mattie y Anya, del malvado supervillano Ezekiel Sims. Las tres jóvenes están destinadas a conseguir superpoderes arácnidos en el futuro y, según ha soñado el antagonista, ellas serán quienes le maten en última instancia. Por eso, quiere acabar con sus vidas antes de que obtengan sus poderes.

A lo largo de la película, las cuatro protagonistas evitan que Ezekiel les dé caza. Pero finalmente todos se encuentran en un almacén de fuegos artificiales. Allí, Cassandra logra dominar sus habilidades de clarividencia para ver el futuro y así luchar contra él. Aun así, el villano parece ganar. Pero cuando todo parece perdido, Madame Web descubre un nuevo poder.

Cassandra aprende a trilocarse, es decir, logra proyectarse en múltiples ubicaciones al mismo tiempo. Gracias a esa habilidad de omnipresencia, consigue derrotar a Ezekiel. A diferencia de lo que él había predicho en sus sueños, no muere a manos de las tres futuras Spider-Woman. Pero sí que lo hace en el año 2003 en su lucha contra Madame Web.

Sin embargo, en los compases finales de la batalla, ella también resulta gravemente herida. Aunque no muere, el personaje de Johnson se queda completamente ciega para siempre y parcialmente paralizada. Algo que, tal y como puede verse en la última escena, no le supone un problema puesto que, al ser capaz de ver todos los futuros posibles con su mente, le permite llevar una vida que, eso sí, será muy diferente a la que estaba acostumbrada.

La película termina con una nueva dinámica familiar. Cassandra, con los ojos vendados y en silla de ruedas, se ha mudado junto a las tres chicas a un apartamento desde el que ejerce de líder del equipo. En un flash-forward final, las cuatro aparecen vestidas con sus trajes de superhéroes luchando contra el crimen. Algo que parece apuntar a una secuela.

¿HABRÁ MADAME WEB 2?

Esa secuencia de las tres Spider-Woman y de Madame Web protegiendo la ciudad confirma que, en ese universo, el futuro traerá a cuatro heroínas que podrían protagonizar juntas una nueva entrega del USS. Y dado que el filme estaba ambientado en el 2003, mientras que el resto de la saga tiene lugar en el presente, es posible que Sony opte por indagar en sus aventuras superheroicas del 2024 en adelante en una segunda película.

En cualquier caso, la compañía aún no ha confirmado el desarrollo de ninguna secuela. Además, Madame Web tiene lugar en un universo completamente independiente al resto de la franquicia. Por eso, no existe ningún tipo de conexión con Venom, Morbius o Kraven the Hunter.

Sí que la hay con Peter Parker, cuyo nacimiento aparece en la película. Pero dado que en ese universo ya habrá tres Spider-Woman, quizá el legendario personaje nunca se convierta en Spider-Man. Lo que parece claro es que el futuro está muy abierto y que Sony se ha asegurado de tener diferentes caminos a seguir en caso de dar luz verde a Madame Web 2.