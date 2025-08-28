La secuela de Las guerreras K-pop ya está en marcha

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-pop se ha convertido en todo un éxito tanto en Netflix como en taquilla, a raíz del estreno en cines de su versión 'sing-along'. Tan solo unos días después de que Maggie Kang, codirectora de la cinta junto a Chris Appelhans, adelantara sus ideas para una posible continuación, se ha dado a conocer que la segunda entrega del filme ya está en marcha.

Según informa The Hollywood Reporter, Sony y Netflix están en conversaciones para sacar adelante una secuela de Las guerreras K-pop. No obstante, una de las fuentes citadas por el medio aseguraba que Sony había cometido "un error" al dejar los derechos de distribución a Netflix en lugar de optar por la exhibición en salas. Así, según aventura Screenrant, cabe la posibilidad de que el proceso de negociación se prolongue más de lo esperado si Sony intentara rectificar esa parte del acuerdo.

Respecto a las ideas de la codirectora para la secuela, Kang aseguró en una entrevista concedida a Entertainment Weekly que es consciente de las muchas incógnitas que la película deja en el aire, empezando por el origen de la 'girl band' HUNTR/X. "Creo que esa fue una de las cosas más difíciles que nos pedían constantemente: 'Por favor, mostradnos esto', 'Creo que el público querrá saber esto o aquello'", relató la directora, que ha trabajado en cintas de animación como Minions: El origen de Gru, Trolls o Kung Fu Panda 3.

"Simplemente tomamos la decisión de decir: 'No, eso no es esencial para la historia de esta película, y tal vez se pueda mostrar en otro momento'", añadió, adelantando que una segunda entrega del filme les permitiría "revelar más sobre ese pasado".

Las guerreras K-pop ya es la película de habla inglesa más vista de la historia de Netflix. Además, el filme lanzó recientemente una versión 'sing-along', Canta con las guerreras k-pop, que tuvo un estreno limitado en cines y ya está disponible en la plataforma de streaming.

La cinta no está siendo únicamente aclamada por el público sino también por la crítica, pues ha obtenido una sorprendente puntuación del 97% en Rotten Tomatoes. Por otra parte, el éxito del tema central de su banda sonora, 'Golden', traspasó las fronteras de Netflix para figurar en la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Tras encabezar el ránking durante semanas, la canción ocupa ahora el segundo puesto en la lista.