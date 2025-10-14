Maggie Kang, creadora de Las guerreras K-Pop: "El remake en imagen real no funcionaría"

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-Pop arrasó en Netflix, convirtiéndose en la película más vista de la historia de la plataforma de streaming tras su estreno el pasado 20 de junio. Pero, a pesar de este incontestable éxito, Maggie Kang, su creadora, rechaza de pleno la idea de un remake en imagen real, asegurando que "no funcionaría" y que la esencia del filme de animación se vería diluida.

"Hay muchos elementos en tono y humor que se adaptan perfectamente a la animación", afirmó Kang en declaraciones a la BBC. "Es muy difícil concebir a estos personajes en una versión de imagen real. Parecería demasiado realista. En conjunto, creo que no funcionaría", argumentó.

Esta opinión es también compartida por el coguionista y codirector de la película, Chris Appelhans: "Las guerreras K-Pop no debería convertirse en un filme de imagen real", le afirmó al medio. "Una de las grandes ventajas de la animación es que puedes combinar elementos increíblemente extraordinarios", expuso.

"Rumi puede ser divertida y torpe, al mismo tiempo cantar, hacer acrobacias imposibles y hasta lanzarse por el aire sin que nada parezca fuera de lugar", continuó Appelhans. "Lo genial de la animación es que permite explorar hasta el máximo lo que se puede hacer. Recuerdo que han adaptado muchos animes diferentes a imagen real, y se ven algo forzados", finalizó.

No obstante, Kang ya se mostró abierta a continuar con la franquicia de animación y, según informaba recientemente The Hollywood Reporter, Netflix se encuentra en negociaciones con Sony para una secuela. Kang ya expresó anteriormente su interés en ir más allá de Rumi, la vocalista del grupo, poniendo el foco de la historia en sus compañeras, Zoey y Mira.

"Tenemos preparado mucho material para posibles historias de fondo. Lógicamente, hay muchas preguntas que se dejaron sin responder y aspectos que no se exploraron, y tuvimos que hacerlo así porque en una película de 85 minutos no se puede abarcar todo", confesó en una entrevista anterior con Variety. "Esta era la historia de Rumi, y también habíamos desarrollado los orígenes de Zoey y Mira, que incluso incluimos, pero al final se descartaron", zanjó Kang.

Dicho esto, en el ámbito musical, el fenómeno Las guerreras K-Pop también arrasa de la mano de HUNTR/X, una 'girl band' ficticia cuyas voces reales son las de EJAE, Audrey Nuna y REI AMI. Además, recientemente, sus integrantes participaron durante un 'sketch' del mítico programa Saturday Night Live, junto al cantante Bad Bunny, que interpretaba a alguien obsesionado con Las guerreras K-Pop.

Así, su sueño se hacía realidad cuando estas hicieron su deslumbrante y espectacular entrada cantando 'Golden', la popular canción de la película. Pero, además, EJAE, una de las integrantes del grupo y que desempeñó además un papel clave como compositora de la banda sonora de Las guerreras K-Pop, anunció en su Instagram que lanzará su primer tema en solitario, 'In Another World', el próximo 24 de octubre.