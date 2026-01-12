El inspirador discurso de EJAE de Las guerreras k-pop en los Globos de Oro: "Nunca es tarde para brillar"

El inspirador discurso EJAE de Las guerreras k-pop en los Globos de Oro: "Nunca es tarde para brillar" - ARIANA RUIZ/BNS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

Las guerreras K-Pop, la popular película de Netflix, ha ganado dos Globos de Oro: mejor película de animación y mejor canción original por 'Golden'. Al recibir este segundo galardón, EJAE, cantante que da voz a Rumi en la película y compositora de varias canciones del filme, pronunció un emotivo y sentido discurso.

"Cuando era pequeña, trabajé sin parar durante 10 años para cumplir un sueño, convertirme en una estrella del K-pop, y me rechazaron y me decepcionó que mi voz no fuera lo suficientemente buena", rememoró en EJAE, quien subió al escenario para recoger el premio junto a los demás compositores de la canción, Mark Sonnenblick y Lee Hee-joon.

"Así que me apoyé en las canciones y la música para superarlo. Así que ahora estoy aquí como cantante y compositor. Estoy muy contenta de formar parte de una canción que está ayudando a otras chicas, a otras reinas y a personas de todas las edades a superar sus dificultades para aceptarse a sí mismas", continúo la artista que tras agradecer a los equipos de Netflix y Sony Animation, dedicó el premio "a todos aquellos a los que les cerraron las puertas".

🎵 Singing their praises because song Golden in KPop Demon Hunters just won Best Song Motion Picture at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/zGnS2str2h — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

"Y puedo afirmar con seguridad que 'el rechazo es una redirección', así que no os rindáis nunca", proclamó una emocionada EJAE que terminó su discurso citando un pasaje de la letra de Golden: "Nunca es tarde para brillar como naciste para ser".

La canción de Las guerreras K-pop competía en esta categoría con 'Dream as One' de Avatar: Fuego y ceniza intepretado por Miley Cyrus, 'I Lied to You' tema de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para la banda sonora de Los pecadores, 'No Place Like Home' y 'The Girl in the Bubble' de Wicked: Parte II compuestos por Stephen Schwartz y 'Train Dreams' de la cinta homónima, Sueños de trenes interpretado por el mítico Nick Cave.