Una nueva entrega de Las guerreras K-pop llegará a Netflix antes de lo previsto - NETFLIX

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Hace apenas un mes se daba a conocer que Sony y Netflix estaban en conversaciones para sacar adelante una secuela de su gran éxito de animación, Las guerreras K-pop. Y según las últimas informaciones, parece ser que esta continuación no será la única expansión del universo de la que puedan disfrutar los fans, ya que un cortometraje a modo de secuela podría llegar a la plataforma muy pronto.

Según revela ScreenRant, un cortometraje titulado Debut: A KPop Demon Hunters Story, ha recibido recientemente una calificación por edades de PG (guía parental recomendada, lo que en España sería equivalente a no recomendada para menores de 7 años).

La rápida producción del cortometraje podría deberse a que este haya sido elaborado con escenas eliminadas del filme original, tal y como propone el medio estadounidense. En todo caso, la palabra "debut" del título sugiere que se tratará probablemente de una precuela, una historia ambientada antes de los eventos de la cinta, quizá centrada en los inicios de la banda HUNTR/X en los escenarios.

Con el cortometraje ya calificado, es de esperar que su estreno no se demore demasiado. Así, el filme podría llegar a la plataforma muy pronto, aprovechando el tirón de la película, o quizá proyectarse en cines, antes de uno de los próximos estrenos limitados de Netflix en salas.

Puesto que Las guerreras K-pop ya suena como una de las favoritas a ser nominadas para los Oscar, si el cortometraje se estrenase este año sería también un posible contendiente en los Premios de la Academia.

Con unas 314,2 millones de visualizaciones según datos de la plataforma, Las guerreras K-pop se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix. El filme lanzó recientemente una versión 'sing-along', Canta con las guerreras k-pop, que tuvo un estreno limitado en cines y ya está disponible en streaming.