Primeras reacciones a Godzilla vs Kong: Una película "descabelladamente ambiciosa" en la que fallan los humanos

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

A tan sólo unos días del estreno de Godzilla vs. Kong, el 'hype' no puede ser más alto. Los dos monstruos gigantes más famosos de la historia del cine muy pronto medirán sus fuerzas en lo que promete ser una batalla de proporciones épicas. Y las primeras reacciones a la cinta son muy favorables, asegurando que está a la altura de las expectativas generadas.

Dirigida por Adam Wingard, Godzilla vs. Kong es una secuela directa de Rey de los Monstruos y de Skull Island. Con el rey de los primates cuadruplicando su tamaño, la balanza de poder está muy igualada, y el director ha asegurado que habrá un claro vencedor. ¿Será tan brutal el combate como han prometido los tráileres?

Muchos medios especializados ya han podido disfrutar de la película, y con ello han llegado las primeras reacciones a las redes sociales. Los críticos de Collider, ante todo, destacan que Godzilla vs Kong es para disfrutarla en los cines, y adelantan que los fans quedarán muy satisfechos, ya que la cinta consigue superar las expectativas.

"He visto Godzilla vs Kong dos veces", asegura Steven Weintraub. "Las escenas humanas son exactamente lo que esperas y no merece la pena hablar de ellas. Godzilla y King Kong son suficiente motivo para pagar y ver ésta película en pantalla IMAX. Cada uno tiene escenas que muestran su poder y el tercer acto es increíble".

Have seen #GodzillaVsKong twice.



The human scenes are exactly what you expect and not worth talking about.



The #Godzilla and #Kong stuff is why you pay to see this movie on an @IMAX screen. They each have scenes that showcase their power and the 3rd act is awesome. pic.twitter.com/NaOvVqJF4f — Steven Weintraub (@colliderfrosty) March 21, 2021

Como en muchas películas con monstruos como protagonistas, parece que en Godzilla vs Kong vuelve a fallar el componente humano, ya que Perri Nemiroff señala que, aunque "las peleas de titanes son la mejor parte, el director Adam Wingard "no ha conseguido clavar la incorporación de personajes humanos".

As expected - and probably as it should be - the titan fights are the best parts of #GodzillaVsKong . Adam Wingard definitely has the eye to make the most of those moments! Still don't think they've nailed how to incorporate human characters, but the top-notch ensemble helps. pic.twitter.com/ttpmNJOElo — Perri Nemiroff (@PNemiroff) March 21, 2021

"La parte de los humanos sigue siendo desconcertantemente mala, pero las partes en las que un monstruo gigante golpea a otro monstruo gigante en la cara son increíblemente buenas", añade otro periodista de Collider.

The human parts are still bafflingly bad, but the parts where one giant monster wallops the other giant monster in the face are incredibly good — Vinnie Mancuso (@VinnieMancuso1) March 21, 2021

Todos parecen coincidir en que el punto fuerte de la película, como cabría esperar, está en los efectos especiales y en la magnitud de la historia, incluso si la participación del ser humano es tan burda como innecesaria. Porque los protagonistas son Godzilla y King Kong, y el resto, en realidad, es secundario.

"Es exactamente lo que esperas", asegura otro tuitero, mientras que otro mensaje destaca "la humanidad de Kong", en momentos más realista que la de los propios personajes.

So, #GodzillaVsKong is exactly what you expect from the film. Monsters battling it out. The CGI is the best of all the monster movies. The fighting is really great & you're conflicted abt who to cheer for! Plot is eh. But, we all know why you're watching this movie lol pic.twitter.com/KdMO388F8c — Laura (she/her) (@lsirikul) March 21, 2021

I watched #GodzillavsKong and really enjoyed the monster fights and Kong’s humanity. They delivered big on this. The plot, human characters, and the lore explanations are the weakest in the modern franchise unfortunately but I still want more sequels! pic.twitter.com/D2c1MsmEMF — Rob Keyes (@rob_keyes) March 21, 2021

"Godzilla vs King Kong tiene unos efectos y una acción excelentes. La historia es descabelladamente ambiciosa, y a veces logra una genialidad de ciencia ficción única. La veré otra vez, pero la mayoría de personajes humanos son sobrecargados, ilógicos y sin sentido, y constantemente te sacan de la historia".

Godzilla vs. Kong has excellent action and effects. The story is crazy ambitious and at times achieves some unique sci-fi-coolness. I’d watch it again for that stuff but most of the human angles are so overstuffed, illogical and pointless, it constantly took me out of it. — Germain Lussier (@GermainLussier) March 21, 2021

Otros periodistas la señalan como "la mejor película de monstruos", con un diseño impecable y una acción trepidante. Además, subrayan que no sólo es un espectáculo visual, sino también visible, en el sentido de cómo están narradas las peleas, sin que el espectador se pierda entre tanto titán.

I've seen #GodzillaVsKong and it is grade-A awesome! The monster brawls are badass & beautiful -- huge fights, all well designed & super gnarly. Solid story, strong cast, really good score. A true Midnight Monster Movie & my favorite of the four modern Godzilla/Kong movies. pic.twitter.com/zkEhbvS9pf — Erik Davis (@ErikDavis) March 21, 2021

#GodzillaVsKong is fun, vibrant, action-packed, and energizing.



GvK lives up to the heavyweight match it advertised with amazing visual effects and action sequences. This movie is selling a spectacle, and that’s exactly what audiences will get. — Sheraz Farooqi (@SherazFarooqi_) March 21, 2021

"Odie la anterior película de Godzilla, así que diré esto como un cumplido: es una película coherente con peleas a la luz del día y siempre pude ver lo que estaba pasando".

I absolutely hated the prior Godzilla movie. So here’s the utmost praise I can give a movie like GODZILLA V. KONG: it is a coherent movie with daytime fights and I could always see what was going on. I truly mean that as a compliment. — Mike Ryan (@mikeryan) March 21, 2021

#GodzillavsKong is a visual spectacle featuring jaw-dropping fight scenes btwn the two iconic titans. Wingard’s directing style is on full display in a colorful & breathtaking fashion that also harkens back to the 80s style kaiju. Needless to say, this film is a blast! pic.twitter.com/j31lc55iVO — Shannon 🎃🍭@ SXSW (@shannon_mcgrew) March 21, 2021

En general, críticas muy positivas hacia las dos partes más destacables de la película: los monstruos y los efectos especiales, incluso si el factor humano se nota superficial, no hay duda de que Godzilla vs Kong es un espectáculo audiovisual del más alto nivel, y se podrá disfrutar en cines a partir del 26 de marzo.