Godzilla vs. Kong: ¿Cuánto miden exactamente los dos titanes monstruosos?

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Conforme se acerca el estreno de Godzilla vs. Kong, el 'hype' sigue aumentando entre los fans gracias a la incesante maquinaria publicitaria que cada vez revela más detalles del épico enfrentamiento. Los nuevos pósters japoneses de la película muestran cuál es exactamente el tamaño real de los dos titanes.

Tanto Godzilla como King Kong han tenido varios tamaños en sus diferentes adaptaciones. La última vez que apareció el gorila gigante en el Monsterverse fue en Skull Island, y desde entonces casi ha cuadruplicado su tamaño hasta ser casi tan grande como el gigantesco lagarto mutante, lo que sin duda será de gran ayuda cuando ambos, irremediablemente, choquen.

Los dos nuevos carteles japoneses de la cinta les muestra como si fueran dos combatientes de un evento de boxeo, e incluyen el tamaño exacto de cada uno. Así, Godzilla tiene una altura total de 120 metros, mientras que King Kong es un poco más pequeño, con una envergadura "tan solo" de 102 metros.

