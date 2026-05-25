Primeras imágenes del rodaje de The Batman 2 sugieren un nuevo traje para Robert Pattinson - WARNER BROS.

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

A la espera de que el rodaje principal de The Batman: Parte 2 arranque en junio en Londres, la secuela protagonizada por Robert Pattinson ha dejado ver diferentes elementos de la producción en un set exterior en Liverpool. Entre vehículos del Departamento de Policía de Gotham dañados, la presencia de un nuevo emblema del murciélago ha alimentado las especulaciones sobre un posible rediseño del traje del Caballero Oscuro en el filme, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.

En las fotografías compartidas en X por usuarios identificados como @EGGBOY_03 y @IAmJaim_, varios vehículos del Departamento de Policía de Gotham aparecen dañados, con cristales rotos y cubiertos de restos de nieve. Las instantáneas también muestran material técnico de la producción con lo que parece ser el nuevo logotipo del murciélago.

Gotham Police patrolling the streets of Liverpool tonight.



No Batmobile spotted :( pic.twitter.com/uZcC6guGAY — ⚠️jaim⚠️ (@IAmJaim_) May 20, 2026

Closer shot of the GCPD car from behind. pic.twitter.com/2gqzjGh8yg — ⚠️jaim⚠️ (@IAmJaim_) May 20, 2026

El detalle que más comentarios ha generado es precisamente ese logotipo, ligeramente más compacto que el utilizado en la primera película y situado sobre un fondo azulado. La imagen ha llevado a algunos seguidores a especular con un posible rediseño del símbolo de Batman y, por extensión, del traje que lucirá Pattinson en la secuela. Por ahora, ni Warner Bros. ni DC han confirmado que ese emblema vaya a formar parte del nuevo traje del personaje.

THE BATMAN PART ll pic.twitter.com/y90DGOetUB — EGG BOY 🪩 (@EGGBOY_03) May 20, 2026

WE HAVE OUR FIRST BATMAN LOGO ON SET



🦇 pic.twitter.com/Im6tFhiThd — EGG BOY 🪩 (@EGGBOY_03) May 20, 2026

Las imágenes también refuerzan uno de los elementos que Matt Reeves ya había dejado entrever como es la ambientación invernal de la película. El cineasta compartió a comienzos de mayo pruebas de cámara del Batmóvil en un entorno nevado con el escueto mensaje "neumáticos de nieve", y después confirmó esa ambientación al responder "en efecto, así es" a un fan que celebraba la posibilidad de ver a Batman en una Gotham cubierta de nieve.

¿QUIÉN SERÁ EL VILLANO DE THE BATMAN 2?

La estética nevada de las imágenes ha llevado a los seguidores de DC a especular con si las fotografías esconden alguna pista sobre el gran villano de The Batman 2, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Parte del público apuesta por Mr. Freeze, personaje cuyos poderes están vinculados a la crioquinesis, la capacidad de manipular, generar y controlar el frío y el hielo. En los cómics, Mr. Freeze ha llevado las bajas temperaturas a Gotham en más de una ocasión, lo que ha provocado que el fandom interprete el paisaje nevado como una pista sobre su presencia en el largometraje.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el principal antagonista de The Batman 2, pero Reeves apuntó que el villano de la secuela "nunca se ha hecho realmente en una película". Precisamente por ello, la hipótesis de Mr. Freeze debe tratarse con cautela, pues Arnold Schwarzenegger ya lo interpretó en Batman y Robin. No obstante, los fans de DC matizan que aquella versión se alejaba considerablemente de la esencia del personaje en los cómics y defienden que Reeves se estaría refiriendo a ello cuando señaló que "realmente" no se ha adaptado al cine el villano de The Batman 2.

Aunque Reeves reiteró que "es súper importante" que la trama continúe siendo una incógnita para así "mantener la sorpresa para los fans", según el medio World of Reel The Batman 2 "involucra al fiscal del distrito Harvey Dent, al comisario James Gordon y a Batman, quienes forman una tensa alianza para acabar con un asesino en serie y el poder mafioso arraigado en la ciudad".

Dentro de la familia Dent, que todo apunta a que tendrá un peso importante en The Batman 2, las últimas informaciones sitúan a Sebastian Stan como el principal candidato para encarnar a Harvey Dent (a.k.a. Dos Caras). Por su parte, Scarlett Johansson suena para dar vida tanto a Gilda Dent como a la versión femenina de la villana Holiday Killer. Charles Dance será Christopher Dent, el malvado padre de Harvey.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.