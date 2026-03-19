Robert De Niro también le da calabazas a The Batman 2 - WARNER BROS.

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

The Batman: Parte 2 comenzará su rodaje el 29 de mayo en Londres y llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. Christopher Dent, el malvado padre de Harvey (a.k.a. Dos Caras), es uno de los grandes personajes aún pendientes de adjudicar dentro del reparto después de que el mismísimo Robert De Niro haya rechazado interpretarlo.

Según informa Jeff Sneider, el icónico actor de El padrino y Taxi Driver ha rechazado la oferta para encarnar a Christopher Dent en la película protagonizada por Robert Pattinson. De Niro es el cuarto intérprete que no acepta este papel después de que Brad Pitt, Stellan Skarsgard y Daniel Craig también se negasen.

Serious post: Shortly after I published this tweet, someone reached out to say that De Niro was, in fact, offered the role... and passed. Drats! https://t.co/IcvhvWCyr9 — Jeff Sneider (@TheInSneider) March 18, 2026

Poco después de que Sneider revelase la información, Mattson Tomlin, coguionista de la película junto a Reeves, publicó en X un escueto y críptico "lolololololol", un mensaje demasiado ambiguo como para validar o desmentir la información.

lolololololol — mattson tomlin (@mattsontomlin) March 18, 2026

Dentro de la familia Dent, que todo apunta a que tendrá un peso importante en The Batman 2, las últimas informaciones sitúan a Sebastian Stan como el principal candidato para encarnar a Harvey Dent. Por su parte, Scarlett Johansson suena para dar vida tanto a Gilda Dent como a la versión femenina de la villana Holiday Killer.

Aunque el cineasta reiteró que "es súper importante" que la trama continúe siendo una incógnita para así "mantener la sorpresa para los fans", según el medio World of Reel The Batman 2 "involucra al fiscal del distrito Harvey Dent, al comisario James Gordon y a Batman, quienes forman una tensa alianza para acabar con un asesino en serie y el poder mafioso arraigado en la ciudad".

¿QUIÉN VUELVE EN THE BATMAN: PARTE 2?

Además de Robert Pattinson como el Caballero oscuro, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino en la película a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, se espera que The Batman: Parte 2 replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto estimado de 185 millones. Además, obtuvo tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.