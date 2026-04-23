Tráiler de Clayface: El DC de James Gunn apuesta por el horror en su primer viaje al Gotham

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

Warner Bros ya ha lanzado el primer tráiler de la cinta de terror de DC Clayface, que se dejó ver primero en la CinemaCon. La película, protagonizada por Tom Rhys Harries como el mítico villano cambiaformas de Batman, llegará a los cines el próximo 23 de octubre.

El teaser, de apenas un minuto de duración, comienza con el personaje de Rhys Harries, Matt Hagen, tumbado en una cama de hospital, con el rostro aparentemente desfigurado debajo de las vendas que lo cubren. Unos flashbacks muestran su apuesto aspecto anterior.

De fondo suena una siniestra versión del tema 'Do You Realize??' de The Flaming Lips. "¿Es que no lo ves? Tu cara es una preciosidad", dice la letra de la canción, mientras las imágenes muestran al personaje antes, durante y después de la mutilación, que parece incluir la inyección de alguna sustancia y la extracción de sangre para su análisis.

CLAYFACE INVITA A "MIRAR AL MIEDO A LA CARA"

"Mira al miedo a la cara", advierte el avance, que acaba con Matt Hagen/Clayface pasando la mano por su rostro y borrando todos sus rasgos en el proceso. Aparte del tráiler, también ha salido a la luz un póster que realza la particular capacidad del personaje para deformar su cara como si fuese arcilla y que ha compartido en sus redes sociales James Gunn, copresidente y director ejecutivo de DC Studios.

Dirigida por James Watkins a partir de un guion inicialmente desarrollado por Mike Flanagan (responsable de éxitos de terror como La maldición de Hill House o Misa de medianoche) y con reescritura de Hossein Amini, Clayface promete explorar el terror corporal (body horror), diferenciándose de otros títulos del DCU, que, en todo caso, pretende abordar diversos géneros más allá del clásico cine de superhéroes. Junto a Rhys Harries, forman parte del reparto Naomi Ackie, Max Minghella y Eddie Marsan.