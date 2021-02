MADRID, 18 Feb. (CulturaOcio) -

El tráiler de la nueva adaptación de Mortal Kombat es lo que los fans de los videojuegos merecían desde hace mucho tiempo. Toda la brutalidad y el sadismo que ha hecho tan popular a la franquicia se plasma en el avance de cinta dirigida por Simon McQuoid, donde por supuesto tendrán especial protagonismo los 'fatalities' y 'brutalities' de cada luchador.

En menos de 2 minutos y medio, el tráiler de Mortal Kombat presenta a su extenso elenco de protagonistas, incluyendo a: Sub-Zero (Joe Taslim), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Liu Kang (Ludi Lin), Sonya Blade (Jessica McNamee), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Raiden (Tadanobu Asano) y Shang Tsung (Chin Han), e incluye a un nuevo combatiente, Cole Young (Lewis Tan), que se verá inmerso en la extensa mitología de la franquicia.

La película será fiel a los videojuegos, de eso no hay duda. De hecho, el adelanto muestra todo tipo de violencia sin censura, desde Sub-Zero congelando y arrancando los brazos de Jax hasta Kano arrancando el corazón de su rival, pasando por las escenas del pasado de Scorpion antes de convertirse en un siervo del Infierno, despachando con su katana y su kunai a un grupo de ninjas.

Un brutal carrusel de asesinatos, amputacioines, técnicas mortales y, por supuesto, 'fatalities' y movimientos icónicos de la franquicia consolera.

Estos son los 8 momentos más sangrientos del tráiler de Mortal Kombat:

SUB-ZERO LE ARRANCA LOS BRAZOS A JAX

El tráiler comienza con Sonya explicando una misión de siete años atrás en la que ella y su compañero, Jax, tenían que detener a un peligroso asesino. El psicópata resulta ser Sub-Zero, que en un momento de brutalidad congela y arranca los brazos de Jax.

SCORPION EN EL JAPÓN FEUDAL

Otra secuencia muestra un flashback de Scorpion cuando aún era simplemente Hanzo Hasashi, luchando contra un grupo de ninjas pertenecientes, seguramente, al clan de Sub-Zero. Con un kunai atado a una cuerda, el samurái les despacha de manera brutal en un abrir y cerrar de ojos.

MILEENA SE ALIMENTA DE SANGRE

Otra impactante escena del tráiler muestra a Mileena, una de las luchadoras de Tsan Sung, lamiendo la sangre de su enemigo del filo de su arma. Aunque no se muestra el asesinato, no hay duda de que no ha sido agradable.

LA ESPADA HECHA DE SANGRE

Otro de los grandes momentos del adelanto muestra el enfrentamiento entre Scorpion y Sub-Zero dentro del torneo. De un corte certero de su espada, Sub-Zero arranca un chorro de sangre a Scorpion, y lo congela para utilizarlo como arma secundaria.

FATALITY DE SONYA

De un golpe certero, Sonya atraviesa con su poder la espina dorsal de quien parece ser Mileena, cuyas vísceras acaban esparcidas por todo el suelo.

SCORPION TRAVIESA UN CRÁNEO

Otra breve escena del flashback de Scorpion muestra cómo atraviesa el cráneo de uno de los samuráis de Sub-Zero con un golpe rápido de su kunai.

KANO ARRANCA UN CORAZÓN

Kano se enfrenta a lo que parece ser algún tipo de monstruo peludo, al que de un golpe en el pecho arranca el corazón antes de decir su mítica frase: "Kano wins".

FATALITY DE JAX

Apenas da tiempo a verlo, pero otro de los segundos del clip muestra a Jax rompiendo la espalda de uno de sus enemigos, emulando uno de sus fatality.