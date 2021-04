El origen de los 'fatality' de Mortal Kombat, explicado

MADRID, 14 Abr. (CulturaOcio) -

Uno de los grandes atractivos de la franquicia de videojuegos Mortal Kombat, lanzada en 1991, son su brutales 'fatalities', movimientos especiales al final de cada combate que el jugador podía ejecutar cuando aparece el mensaje "Finish Him / Her".

La nueva adaptación dirigida por Simon McQuoid dará buena cuenta de ellos, como han prometido los tráileres, y antes del estreno el co-creador de los juegos ha explicado cómo surgió la idea de estos sangrientos movimientos especiales.

Mientras otros videojuegos de la época como Fatal Fury y Street Fighter II destacaban por su jugabilidad y sus combates PvP, Mortal Kombat hacía lo propio por su violencia y sus grandes dosis de sangre y vísceras. En un comienzo, los Fatalities estaban destinados sólo a un personaje, pero sus creadores pronto se dieron cuenta de que cada luchador necesitaba su propio movimiento final.

Los 'fatalities' se han vuelto una pieza clave de la identidad de Mortal Kombat, y tal y como ha explicado en Twitter el co-creador de la franquicia John Tobias, ocurrieron de forma casual.

Cuando un fan le preguntó por qué personajes como Scorpion o Kano usaban armas en el primer videojuego, Tobias dijo que la idea era que sólo Shang Tsung utilizase una espada, que utilizaría para decapitar a los enemigos tras el combate, siendo el único personaje con este tipo de movimiento.

That’s how #MortalKombat’s #Fatalities were born...



Now you can use MK history to amaze your friends & family with nerdy super-knowledge this Easter weekend ✌️! (6/6)