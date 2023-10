Ridley Scott explica por qué ha esperado 23 años para hacer Gladiator 2

MADIRD, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Gladiator, la épica película de Ridley Scott, se estrenó en el año 2000 y obtuvo una recepción sensacional. La historia de Máximo Décimo Meridio convenció al público de todo el mundo e incluso ganó cinco premios Oscar, incluyendo el de mejor película. Pero, aunque durante mucho tiempo se especuló con una secuela, han tenido que pasar más de dos décadas para que el director se haya decidido a hacerla.

En una entrevista concedida a Total Film, Scott ha explicado el motivo por el que ha esperado 23 años para ponerse con Gladiator 2, cuyo rodaje estuvo en marcha hasta la llegada de las huelgas de guionistas y actores. "¿Por qué ahora? No tenía un guion [antes]", resume el cineasta.

"De hecho, lo intentamos hace cuatro años y elegí a un muy buen guionista que no podía quitárselo de la cabeza. Él luchó. Estuvo terriblemente decepcionado porque no lo consiguió. Es un amigo mío. Le dije: '¿No vas a lograrlo?' Él dijo: 'No'", desvela a su vez Scott, sin dar detalles sobre quién pudo ser ese guionista que no alcanzó a presentar una buena propuesta para Gladiator 2.

"Eso llevó 10 meses. Luego el proyecto quedó en punto muerto. Y después volvimos a darle vueltas y regresamos con una idea muy obvia, ¿por qué no? Hay un superviviente. El superviviente es el hijo de la unión entre Lucilla y Máximo", sentencia, confirmando la idea que sirvió de detonante para el guion definitivo de la película.

De esta forma, Gladiator 2 tendrá como principal protagonista a Lucio, el hijo de Lucilla y confeso seguidor de Máximo en su gesta como gladiador en Roma, además de su posible hijo ilegítimo. En el filme original, Lucio era tan solo un niño interpretado por Spencer Treat Clark. Sin embargo, la nueva entrega dará un salto de 25 años en el tiempo, por lo que ahora será un adulto interpretado por Paul Mescal.

El actor de Normal People y Aftersun será el encargado de tomar el relevo de Russell Crowe, que no aparecerá en Gladiator 2. La cinta tiene previsto estrenarse el 22 de noviembre de 2024, aunque debido al parón por la huelga es probable que la fecha sea retrasada.