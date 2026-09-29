Spider-Man: Brand New Day prepara su regreso a los cines con imágenes inéditas y un personaje de The Defenders - SONY PICTURES

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day, cuya recaudación asciende a 2.495 millones de dólares, es la tercera película más taquillera de la historia, solo por debajo de Avatar y Vengadores: Endgame. Ahora, apenas dos meses después de su estreno, las últimas informaciones apuntan a que la cinta de Destin Daniel Cretton volverá a los cines con imágenes inéditas.

Según recoge Deadline, las fuentes indican que el metraje extra incluirá (pero no se limitará a) la aparición de Claire Temple, el personaje de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders encarnado por Rosario Dawson. Y es que la propia actriz reveló que había rodado una escena para Brand New Day que no se incluyó en el montaje final.

Por el momento, no se sabe más información acerca de las nuevas imágenes, si bien cabe la posibilidad de que se trate de otros cameos que no llegaron a ver la luz. En cuanto a la fecha del reestreno, todavía no se ha dado a conocer.

VENGADORES: ENDGAME ENCORE ARRASA EN TAQUILLA, PROBANDO EL POTENCIAL DE LOS REESTRENOS

La noticia de la vuelta de Spider-Man: Brand New Day al cine llega poco después de que Vengadores: Endgame Encore haya aterrizado en las salas. La nueva versión del filme de 2019 de los hermanos Russo cuenta con varias escenas adicionales que conectan directamente con la próxima entrega de la franquicia, Doomsday, que se estrena el próximo 17 de diciembre.

Endgame Encore ha liderado la taquilla mundial este fin de semana amasando 86 millones de dólares que se han sumado a la recaudación anterior de la cinta, alcanzando un total de 2.885 millones, cifra que aún puede aumentar en los próximos días.

El éxito de Endgame Encore parece apuntar al potencial de los reestrenos con metraje extra, si bien cabe recordar que, en el caso de la cuarta entrega de Vengadores, su regreso a la gran pantalla se ha producido después de siete años, mientras que Spider-Man: Brand New Day se estrenó este mismo verano.