De Marvel a DC: Scarlett Johansson protagonizará The Batman 2 con Robert Pattinson - MARVEL/DC

MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) -

Tras encarnar durante más de una década a la Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, Scarlett Johansson está cerca de incorporarse a la franquicia superheroica rival. La actriz está en negociaciones finales con Matt Reeves para protagonizar junto a Robert Pattinson The Batman: Parte 2, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027.

Según informa Deadline, se desconoce en qué punto exacto se encuentran las conversaciones entre estudio e intérprete, así como la identidad del personaje al que daría vida Johansson. DC Studios no se ha pronunciado respecto al posible fichaje de la nominada al Oscar por Jojo Rabbit e Historia de un matrimonio.

Por el momento, no hay apenas información oficial sobre los detalles argumentales de The Batman: Parte 2, lo que dificulta acotar o elaborar una lista coherente de personajes a los que podría interpretar Johansson. Por ello, los informes y especulaciones que la sitúan en la piel de la icónica villana Hiedra Venenosa no dejan de ser simples quinielas.

El posible salto de Johansson a otra popular franquicia llega después de que protagonizara como Zora Bennett Jurassic World: El renacer, la séptima entrega de la longeva saga de dinosaurios. Además de retomar su papel para una continuación a la que Universal ha dado luz verde, la intérprete encabezará la nueva versión de El exorcista que prepara Mike Flanagan, una reinterpretación del clásico del terror que no funcionará como secuela directa de El exorcista: creyente, sino como una historia original dentro del mismo universo.

Aparte de Pattinson como el caballero oscuro, otros miembros del reparto confirmados para The Batman: Parte 2 son Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Jeffrey Wright como el comisario James Gordon, que recuperan sus personajes de la entrega de 2022. Colin Farrell también regresará como El Pingüino en la película a la espera de que HBO Max anuncie una segunda temporada de su aclamado spin-off tras varios meses valorando la posibilidad.

Dirigida por Matt Reeves y coescrita por el propio cineasta junto a Mattson Tomlin, el rodaje de The Batman: Parte 2 comenzará en primavera de 2026. Se espera que la secuela replique el rendimiento de su predecesora, que recaudó unos 770 millones de dólares a nivel mundial con un un presupuesto estimado de 185 millones, además de obtener tres nominaciones a los Oscar (mejor sonido, mejor maquillaje y peluquería y mejores efectos visuales), aunque finalmente no se llevó ninguna estatuilla.