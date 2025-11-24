Vuelve El Pingüino: HBO Max ya está "hablando con el equipo de DC" de la temporada 2

MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque fue concebida como una miniserie cerrada, HBO continúa valorando una nueva entrega de El Pingüino, spin-off de The Batman centrado en el villano interpretado por Colin Farrell. La confirmación llega de la mano de Casey Bloys, CEO de HBO, que ha asegurado que se está estudiando cómo articular una hipotética segunda temporada del proyecto.

"Estamos hablando con el equipo de DC sobre cómo podría ser una segunda temporada de El Pingüino", ha anunciado Bloys en una reunión de programación de HBO según informa Screen Rant. Por el momento no hay renovación de la serie, pero, una vez más, se subraya que existen conversaciones oficiales con intención de darle una continuación.

En septiembre, el CEO de HBO se mostró "optimista" sobre una segunda parte de la ficción y reveló que se estaban "barajando ideas". No obstante, Bloys también explicó que la prioridad de Matt Reeves, artífice de The Batman que ejerce de productor en la serie, es la secuela del héroe encarnado por Robert Pattinson, que llegará a los cines el 1 de octubre de 2027 e iniciará su rodaje en primavera de 2026.

Por su parte, Lauren LeFranc, creadora de El Pingüino, está abierta a desarrollar una nueva tanda de episodios si se encuentra el enfoque adecuado. "Necesitamos sentir que podemos superarnos. Para hacer una segunda temporada, tenemos que notar que podemos ir más allá, nunca deberíamos hacer algo solo por hacerlo", expresó LeFranc. "Si idean una segunda temporada realmente potente y todos sentimos la necesidad de seguir explorando a Oz de ese modo, entonces sí", indicó el propio Farrell sobre si regresaría para una nueva entrega.

Con 24 nominaciones y 9 victorias en los Emmy 2025, El Pingüino nació como spin-off de The Batman y es parte de la línea independiente que Reeves desarrolla al margen del Universo DC principal liderado por James Gunn y Peter Safran. La serie narra el ascenso de Oz en el submundo de Gotham tras los sucesos de la película de 2022.

En paralelo, DC Studios desarrolla otra rama cinematográfica del Cruzado Enmascarado con Batman: The Brave and the Bold, largometraje dirigido por Andy Muschietti (The Flash, It) con guion en marcha y sin reparto ni fecha de estreno anunciados. También dentro de DC Studios, el 11 de septiembre de 2026 se estrena Clayface, película dirigida por James Watkins que se centra en otro clásico enemigo del Caballero Oscuro.