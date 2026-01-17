James Gunn confirma las 4 ciudades más importantes de su Universo DC - WARNER BROS.

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

David Corenswet y Nicholas Hoult regresarán como el Hombre de Acero y Lex Luthor en la secuela de Superman, Man of Tomorrow, que verá la luz el 9 de julio de 2027. James Gunn, su director, guionista y copresidente de DC Studios junto a Peter Safran, ha confirmado ahora cuáles son las cuatro ciudades más importantes de la nueva era del Universo DC.

Superman mostró algunos escenarios clave del DCU, como Metrópolis o la ficticia nación de Boravia, mientras que el ficticio pueblo de Evergreen, ubicado supuestamente en Washington, y Salvation, la prisión dimensional para metahumanos a la que Rick Flag Sr. (Frank Grillo) envía a Christopher Smith (John Cena) al final de la temporada 2 de El Pacificador.

Tanto Gunn como Safran han revelado en el libro Superman: The Art and Making of the Film qué ciudades serán las más importantes para el DCU. Como era de esperar, Metrópolis, la ciudad de Kal-El y donde se encuentra el Daily Planet, es una de ellas.

METROPOLIS

La elección de Metrópolis como emplazamiento clave de la nueva etapa del Universo DC no es sorprendente, ya que es el hogar de Superman. Además, la ciudad probablemente se erija como escenario de gran parte de la trama de Man of Tomorrow.

GOTHAM

Ya sea en los cómics o en la gran y pequeña pantalla, Gotham, la ciudad a la que Batman protege, es tan relevante en el Universo DC como Metrópolis. Más allá de aparecer en The Batman y El Pingüino, ambas dentro de la línea editorial de Otros mundos, Gotham no se ha mostrado todavía en ningún proyecto del DCU, aunque sí se hizo alusión a ella en Superman.

Cabe recordar que Gotham será el escenario principal de Clayface, la cinta de James Watkins con Tom Rhys Harries encarnando al villano cambiaformas de Batman y que formará parte del DCU.

PALMERA CITY

Dentro del Universo DC que continúan articulando Gunn y Safran también se encuentra Palmera City. Ubicada en Texas, Estados Unidos, esta ciudad ficticia es también donde vive Jaime Reyes (Xolo Maridueña), quien es en secreto el héroe conocido como Blue Beetle. El hecho de que esté en el listado de las cuatro ciudades más importantes del DCU insinúa que los fans volverán a ver esta ciudad en otros proyectos, así como al joven héroe que la protege.

THEMYSCIRA

La isla de Themyscira es el hogar de la reina Hipólita de las amazonas y madre de Diana Prince/Wonder Woman. Este lugar, aunque, como los demás, también ficticio, es uno de los favoritos de los fans de DC por sus vínculos con la mitología.

Que Themyscira esté entre los cuatro lugares relevantes del DCU no es casual. Gunn confirmó recientemente que estaban desarrollando una nueva película de Wonder Woman, aunque ya sin Gal Gadot encarnando a la heroína amazona, así como Paradise Lost, una serie de la que, según el copresidente de DC Studios, únicamente reveló a Entertainment Weekly el pasado verano que estaban trabajando en el guion.