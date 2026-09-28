Primer vistazo a Rachel Weisz en La momia 4, que regresa a la franquicia tras 25 años - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

La momia 4 se encuentra en pleno rodaje de cara a su estreno fijado para el 15 de octubre de 2027. Rachel Weiz, que regresará en la película junto a Brendan Fraser, ha sido fotografiada en el set completamente caracterizada como su personaje, la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn.

Weiz aparece en las fotografías con un atuendo propio de los años 20, con un elegante sombrero y una falda de lunares. Su aparición en La momia 4 marcará su regreso a la franquicia tras 25 años, pues la última película de la saga de la que formó parte fue El regreso de la momia, estrenada en 2001.

En 2008, la franquicia se amplió con una tercera película, titulada La tumba del emperador Dragón, en la que la actriz no retomó su papel y fue sustituida por Maria Bello. Por aquel entones, circularon rumores acerca de que Weisz rechazó el proyecto porque no le convencía el guion, pero la propia actriz afirmó que no era cierto.

FIRST LOOK AT RACHEL WEISZ FILMING FOR THE MUMMY 4! pic.twitter.com/mB1MqvgiJk — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 26, 2026

Esta nueva película de La momia funcionará como una secuela directa de la segunda película de la franquicia, ignorando la tercera entrega en la que la intérprete no participó. Más allá de que contará en su elenco con Michael Johnston, el protagonista de Obsession, es poco lo que se sabe sobre el filme, que aún no cuenta con título oficial.

LA MOMIA 4 VERÁ LA LUZ EN CINES EL 15 DE OCTUBRE DE 2027

El proyecto estará dirigido por el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupados bajo la denominación artística de Radio Silence, quienes continúan su colaboración con Universal tras su trabajo en la película de vampiros Abigail. El guion corre a cargo de David Coggeshall, autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato, Exorcismo en Georgia o la comedia Plan en familia.

La película original de La momia combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición en el desierto del Sáhara en 1925. La trama seguía al dúo formado por la bibliotecaria Evelyn encarnada por Weisz y el irreverente aventurero Rick O'Connell, interpretado por Fraser, que coinciden con un grupo de estadounidenses que provocan la resurrección de la momia de un vengativo sacerdote egipcio.

En total, las entregas de la saga La momia, junto al spin-off protagonizado por Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.