Michael Johnston (Obsession) se suma a La momia 4 con Brendan Fraser y Rachel Weisz - UNIVERSAL

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Michael Johnston ya prepara su próximo papel después de Obsession, el fenómeno de terror que suma más de 450 millones de dólares en taquilla. El actor podría unirse a la nueva película de la saga La momia, que contará con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz.

Según informa The Insneider, Johnston se encuentra en negociaciones para sumarse al elenco de La momia 4, que ha adelantado su fecha de estreno al 15 de octubre de 2027. Antes de protagonizar Obsession junto a Inde Navarrette, el actor trabajó en series como Teen Wolf o Generation.

Esta nueva película de La momia funcionará como una secuela directa de The Mummy Returns (2001), ignorando la tercera entrega La tumba del emperador (2008), en la que Weisz no participó.

El proyecto estará dirigido por el dúo formado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupados bajo la denominación artística de Radio Silence, quienes continúan su colaboración con Universal tras su trabajo en la película de vampiros Abigail. El guion corre a cargo de David Coggeshall, autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato, Exorcismo en Georgia o la comedia Plan en familia.

LA MOMIA 4 CONTARÁ CON EL REGRESO DE BRENDAR FRASER Y RACHEL WEISZ

La película original de La momia combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición en el desierto del Sáhara en 1925. Con el irreverente aventurero Rick O'Connell (Fraser) y la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn (Weisz) al frente, un encontronazo con una tumba ancestral liberaba a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio.

En total, las entregas de la saga La momia, junto al spin-off protagonizado por Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.