La momia 4, con Brenda Fraser y Rachel Weisz, ya está en marcha

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Más de 25 años después de su primera entrega, la saga La momia resucita con una nueva entrega que quiere contar con Brendan Fraser y Rachel Weisz de nuevo como protagonistas. Universal Pictures está desarrollando una cuarta película de la saga con el posible regreso de los intérpretes a sus papeles de Rick O'Connell y Evelyn Carnahan, reviviendo así la franquicia tras el fracaso del Dark Universe iniciado por Tom Cruise y su momia de 2017.

Además de la probable vuelta de los actores, que están en negociaciones avanzadas con el estudio, The Wrap informa de que el proyecto estará dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, miembros de Radio Silence, colectivo cinematográfico responsable de Noche de bodas, Scream y Abigail y conocido por su mezcla de horror, humor negro y set-pieces ingeniosas. El guion lo firma David Coggeshall (La huérfana: Primer asesinato), mientras que a la producción se suma el veterano de la saga Sean Daniel.

En cuanto a los demás miembros del reparto original, no hay más regresos confirmados ni negociaciones anunciadas públicamente aparte de Fraser y Weisz. Los informes citan exclusivamente a la pareja y al equipo creativo, sin mencionar a otros nombres de la saga como John Hannah (Jonathan), Oded Fehr (Ardeth Bay) o Arnold Vosloo (Imhotep). Tampoco hay sinopsis, fecha de rodaje ni ventana de estreno.

De cerrarse el acuerdo entre Universal y los protagonistas, La momia 4 supondrá el regreso de Fraser a la saga tras La momia: La tumba del emperador Dragón (2008) y de Weisz tras El regreso de la momia (2001). El ganador del Oscar por La ballena ya manifestó públicamente su predisposición a una nueva parte de la franquicia si la historia fuera la adecuada. "No sé cómo funcionará, pero estaría abierto si alguien diera con el concepto adecuado", declaró en 2022.

Respecto a la ausencia en la tercera entrega de la ganadora del Oscar por El jardinero fiel, distintas crónicas de la época y posteriores atribuyeron la decisión tanto a desacuerdos con el guion como a cuestiones de calendario de rodaje. En La tumba del emperador Dragón, el papel de Evelyn lo interpretó Maria Bello (Una historia de violencia). Stephen Sommers, director de las dos primeras películas, también se desmarcó de La momia en aquel proyecto y cedió el testigo a Rob Cohen.

La película original combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición de buscadores de tesoros en el desierto del Sáhara en 1925. Con el irreverente aventurero Rick O'Connell (Fraser) y la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn (Weisz) al frente, un encontronazo con una tumba ancestral liberaba a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio. En total, las entregas de la saga La momia junto al spin-off protagonizado por de Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.

Universal reinició la franquicia en 2017 con un filme protagonizado por Tom Cruise, que además debía funcionar como piedra angular del fallido Dark Universe que ya había arrancado con Dracúla, la leyenda jamás contada (2014). Pese a recaudar a nivel mundial de 409,2 millones, la película no reunió buenas críticas y fue un tropiezo financiero para las expectativas del estudio. El propio director, Alex Kurtzman, la definió tiempo después como "el mayor fracaso de mi vida".