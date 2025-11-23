Brendan Fraser promete que La momia 4 "dará a los fans lo que quieren" tras la decepción de la tercera película - UNIVERSAL PICTURES

MADRID 23 Nov. (CulturaOcio) -

La momia 4 está en desarrollo con Brendan Fraser y Rachel Weisz de nuevo como el aventurero Rick O'Connell y la egiptóloga Evelyn Carnahan, respectivamente. El actor ha roto por fin su silencio sobre el proyecto y ha explicado que esta continuación es la que llevaba décadas deseando rodar, al considerar que la tercera parte no representó el rumbo creativo que él esperaba.

"La película que yo quería hacer nunca se hizo", señala Fraser en una entrevista con Associated Press, donde subraya que La momia: La tumba del emperador Dragón (2008) tomó una dirección diferente a la planeada. Según detalla el intérprete sobre el filme que trasladó la saga China, se modificó su planteamiento para aprovechar el contexto internacional de aquel momento: "La tercera fue un intento de sacar partido a los Juegos Olímpicos de Pekín. NBC tenía los derechos para retransmitirlos, así que juntaron ambas cosas y nos fuimos a China".

Aunque "trabajar en Shanghái fue una experiencia increíble" y está "orgulloso de La momia 3 porque funciona bien como película independiente", Fraser recuerda que en ella "retomamos lo que hacíamos con un equipo distinto". Y es que tanto Rachel Weisz como Stephen Sommers, director de las dos primeras cintas, abandonaron la franquicia en La tumba del emperador Dragón. Los sustituyeron, respectivamente, Maria Bello y Ron Cohen.

En la entrevista, Fraser ha insistido en que su deseo siempre fue continuar la línea marcada por La momia (1999) y El regreso de la momia (2001), y que ahora siente que esa oportunidad ha llegado. "La película que yo quería hacer está en camino. He estado esperando 20 años esta llamada, ha llegado el momento de dar a los fans lo que quieren", declara situando el cuarto largometraje como una especie de ajuste de cuentas con la franquicia.

La dirección de La momia 4 recae en Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, miembros de Radio Silence, colectivo cinematográfico responsable de Noche de bodas, Scream y Abigail y conocido por su mezcla de terror, humor negro y set-pieces ingeniosas. El guion lo firma David Coggeshall (La huérfana: Primer asesinato), mientras que a la producción se suma el veterano de la saga Sean Daniel

Por el momento, no hay ventana de estreno anunciada, fecha de rodaje o detalles argumentales. Más allá del regreso de Fraser y Weisz, no hay confirmaciones sobre la vuelta de otros miembros del reparto original como John Hannah (Jonathan), Oded Fehr (Ardeth Bay) o Arnold Vosloo (Imhotep).

La película original combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición de buscadores de tesoros en el desierto del Sáhara en 1925. Con el irreverente aventurero Rick O'Connell (Fraser) y la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn (Weisz) al frente, un encontronazo con una tumba ancestral liberaba a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio. En total, las entregas de la saga La momia junto al spin-off protagonizado por Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.

Antes del anuncio de La momia 4, Universal reinició la franquicia en 2017 con un filme protagonizado por Tom Cruise, que además debía funcionar como piedra angular del fallido Dark Universe que ya había arrancado con Drácula, la leyenda jamás contada (2014). Pese a recaudar a nivel mundial de 409,2 millones, la película no reunió buenas críticas y fue un tropiezo financiero para las expectativas del estudio. El propio director, Alex Kurtzman, la definió tiempo después como "el mayor fracaso de mi vida".