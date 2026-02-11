La Momia 4 ya tiene fecha de estreno con Brendan Fraser y Rachel Weisz

Archivo - Universal quiere resucitar la saga La momia con Brendan Fraser - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Universal Pictures ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de la nueva película de la saga La momia. El filme, que contará con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz, verá la luz en las salas de cine el 19 de mayo de 2028.

Según informa The Hollywood Reporter, tras meses de rumores Fraser y Weisz han cerrado definitivamente sus contratos para retomar sus icónicos papeles como Rick O'Connell y Evelyn O'Connell. Esta nueva película funcionaría como una secuela directa de The Mummy Returns (2001), ignorando la tercera entrega La tumba del emperador (2008), en la que Weisz no participó.

El proyecto será dirigido por el dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas agrupasdos bajo la denominación artistíca de Radio Silence, quienes continúan su colaboración con Universal tras su trabajo en la película de vampiros Abigail. El guion corre a cargo de David Coggeshall autor de los libretos de cintas como La huérfana: Primer asesinato, Exorcismo en Georgia o la comedia Plan en familia.

La película original de La momia combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición de buscadores de tesoros en el desierto del Sáhara en 1925. Con el irreverente aventurero Rick O'Connell (Fraser) y la bibliotecaria-egiptóloga Evelyn (Weisz) al frente, un encontronazo con una tumba ancestral liberaba a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio. En total, las entregas de la saga La momia junto al spin-off protagonizado por Dwayne Johnson como El Rey Escorpión, recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.