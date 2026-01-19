Universal quiere recuperar a Dwayne Johnson como el Rey Escorpión para La momia 4 y un nuevo spin-off - UNIVERSAL

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

La momia 4 está en desarrollo con Brendan Fraser y Rachel Weisz de nuevo como el aventurero Rick O'Connell y la egiptóloga Evelyn Carnahan, respectivamente. A la espera de que se confirme oficialmente el reparto del proyecto, nuevas informaciones señalan que podría contar con el regreso de uno de los grandes antagonistas de la franquicia: Dwayne Johnson como el Rey Escorpión.

"Universal quiere que La Roca vuelva para un nuevo Rey Escorpión y también lo quieren en la próxima película de La momia, al menos para un cameo", asegura el insider Daniel RPK en Patreon, donde adelanta que el estudio no solo estaría interesado en que el actor retome el papel de Mathayus para La momia 4, sino también para una nueva entrega de su spin-off.

Esta nueva información llega poco después de que el propio Johnson se pronunciara a principios de enero sobre su posible regreso a la franquicia. "Siempre estoy abierto. Desde luego que lo consideraría, sí, porque además esa franquicia me cambió la vida", reveló en una entrevista con Entertainment Tonight. Tras una sólida trayectoria en la lucha libre, el actor dio el salto a la gran pantalla en 2001 con El regreso de la momia, película donde su Rey Escorpión fue uno de sus antagonistas.

Un año después, Johnson encabezó su propio spin-off de la saga, ambientado 5.000 años antes de las dos primeras películas y centrado en los orígenes de Mathayus y su ascenso como monarca.

Por el momento, se desconoce si otros miembros del reparto original como John Hannah (Jonathan), Oded Fehr (Ardeth Bay) o Arnold Vosloo (Imhotep) aparecerán en La momia 4, película dirigida Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Noche de bodas, Scream) y escrita por David Coggeshall (La huérfana: Primer asesinato). No hay sinopsis, fecha de rodaje ni ventana de estreno.

La película original combinó terror, comedia y romance en una trama que giraba alrededor de una expedición de buscadores de tesoros en el desierto del Sáhara en 1925 que se toparon con una tumba ancestral que liberó a la vengativa reencarnación de un sacerdote egipcio. En total, las entregas de la saga La momia junto al spin-off protagonizado por Johnson recaudaron más de 1.400 millones de dólares en taquilla.

En paralelo, Warner Bros. ha compartido el primer tráiler de La momia de Lee Cronin, reboot de la franquicia a manos del director de Posesión infernal: El despertar concebido al margen de las entregas con Brendan Fraser. Entre otros, en su reparto figuran Jack Reynor y la actriz española Laia Costa.