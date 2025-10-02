Universal quiere resucitar la saga La momia con Brendan Fraser

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

En 1999 vio la luz La momia, una versión del clásico del cine de terror en clave de aventuras que, protagonizada por Brendan Fraser y dirigida por Stephen Sommers, dio pie a varias secuelas. Al parecer, Universal Pictures quiere resucitar ahora la exitosa franquicia con el actor retomando su rol del aventurero Rick O'Connell.

Según ha apuntado Daniel Ritchman en su Patreon, Universal Pictures tiene en desarrollo una cuarta entrega de La momia con Fraser de nuevo en el papel de O'Connell. Sin embargo, no está claro si Rachel Weisz, John Hannah o algún otro integrante del reparto original también retomarán sus respectivos roles en esta nueva película de la saga.

Tras el primer filme, que, estrenado en 1999, recaudó más de 422 millones de dólares en todo el mundo y funcionaba como una suerte de remake de la cinta original de 1932, llegaron dos nuevas entregas. El regreso de la momia, que, estrenada en 2001, supuso el debut de Dwayne Johnson dentro de la franquicia dando vida al legendario Rey Escorpión.

El éxito de su breve aparición le proporcionó al actor protagonizar su propio spin-off en 2002 y catapultarlo al estrellato de Hollywood. Ya en 2008, llegaría la tercera y última cinta de la saga: La tumba del emperador dragón, que contó con Jet Li como antagonista. En total, las cuatro entregas superaron los 1.400 millones de dólares en taquilla.

Fraser ya comentó en 2023 que estaría dispuesto a regresar como O'Connell si se diese la oportunidad. "No me opongo. No conozco a ningún actor que no quiera trabajar. Creo que nunca había sido tan famoso y cobrado tan poco al mismo tiempo, así que estoy dentro", expresó en unas declaraciones recogidas por ComicBookMovie.

Por otra parte, Tom Cruise protagonizó en 2017 un remake de La momia como parte de un fallido intento de Universal para reiniciar la franquicia y enmarcarla dentro de un nuevo universo de terror que pretendía reunir a todos sus monstruos, del mismo modo que lo hizo Marvel en el UCM con los Vengadores. Cabe recordar que dicho universo comenzó oficialmente en 2014 con la escena poscréditos de Drácula, la leyenda jamás contada. Así, aunque la cinta fue un relativo éxito comercial, con más de 400 millones en taquilla con un pesupuesto nada desdeñable que superaba los 160 millones, la franquicia no continuó.

Por otra parte, y no de la mano de Universal sino de Warner, El director de Posesión infernal: El despertar (Evil Dead Rise), Lee Cronin, sería el responsable de la nueva versión cinematográfica del clásico de terror de La momia, que llegará a los cines en 2026. La cinta, también escrita por Cronin, cuenta en su reparto con Jack Reynor (Midsommar), Laia Costa (El maestro que prometió el mar), Verónica Falcón (La reina del sur) y May Calamawy (Ramy), entre otros.