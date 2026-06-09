Primer vistazo a Cillian Murphy en Un lugar tranquilo 3 - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Después de haber cerrado su etapa como Tommy Shelby en el largometraje de Peaky Blinders El hombre inmortal, Cillian Murphy retomará su papel de Emmet en Un lugar tranquilo 3 y ya han salido a la luz imágenes del actor en el set de rodaje del filme en Nueva York.

En la primera de estas imágenes que ya circulan en Internet puede verse a Murphy agazapado, filmando una escena de acción en el exterior. A su espalda se encuentra Jack O'Connell (Los pecadores), quien interpretó al inquietante Jimmy Cristal en 28 años después y su secuela El templo de los huesos, dirigida por Nia DaCosta.

La siguiente toma descubre a ambos corriendo por una calle solitaria a la luz del día.

Cillian Murphy and Jack O'Connell on the set of 'A Quiet Place III' on June 4, 2026 in New York City. pic.twitter.com/rgPPPN4eDl — michi³⁰ᴵ⁰⁷ (@gofckapineapple) June 4, 2026

UN LUGAR TRANQUILO 3 AMBIENTARÁ SU TRAMA EN CHINATOWN

Esta tercera entrega de la franquicia protagonizada por Emily Blunt trasladará su trama al icónico barrio neoyorkino de Chinatown como ya adelantó John Krasinski el pasado mayo con una foto en Instagram donde anunciaba que el rodaje había comenzado.

Krasinski dirige y coescribe junto a Scott Beck y Bryan Woods el guion de la película, que tiene previsto su estreno para el 30 de julio de 2027.

La saga de Un lugar tranquilo comenzó en 2018, con el director y actor de filmes como Tierra prometida o la serie de Jack Ryan dirigiendo y protagonizando la película junto a Blunt. Dos años después, en 2020, se estrenó la secuela, en la que Krasinski repitió únicamente como director, mientras que Blunt volvió a liderar el reparto acompañada en esta ocasión de Murphy, quien daba vida a Emmett, un hombre solitario y un antiguo amigo de la familia Abbott.

Ya en 2024 vio la luz Un lugar tranquilo: Día uno, una precuela dirigida por Michael Sarnoski y protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. En total, las tres películas de la franquicia han amasado un total de 900 millones de dólares a nivel global.

Por otro lado, Un lugar tranquilo 3 también contará en su elenco con Millicent Simmonds como Regan Abbott y Noah Jupe como Marcus Abbott. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran, además de O'Connell, Jason Clarke (Oppenheimer) y Katy O'Brian (The Mandalorian).

Además, vale la pena recordar que Murphy, ganador del Oscar a mejor actor por su interpretación en Oppenheimer, de Christopher Nolan, aparecía fugazmente al final de El templo de los huesos retomando su papel de Jim y se espera que tenga un papel central en la tercera entrega de la saga.

No obstante, no hay fecha de estreno para la tercera parte de 28 años después, que volverá a contar con Alex Garland (Ex Machina, Civil War) como guionista tras escribir el libreto de las dos películas anteriores, así como de 28 días después. Asimismo, Danny Boyle ya manifestó su intención de dirigir el cierre de la trilogía tras ceder el testigo a DaCosta en El templo de los huesos.