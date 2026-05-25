Primera imagen oficial de Charlie Heaton (Stranger Things) como el hijo de Tommy Shelby en la secuela de Peaky Blinders

Charlie Heaton en la secuela de Peaky Blinders - BBC / NETFLIX

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

El pasado 20 de marzo llegó a Netflix El hombre inmortal, la película que ponía fin a la historia de Tommy Shelby (Cillian Murphy) casi tres lustros después de la primera temporada de Peaky Blinders. No obstante, su legado continuará con una serie secuela protagonizada por Charlie Heaton. Netflix y la BBC han mostrado ahora el primer vistazo oficial del actor de Stranger Things, que interpretará a Charles, el hijo del patriarca del clan Shelby.

"Charles lleva ahora una vida normal y hace años que no ve a su medio hermano Duke (Jamie Bell)", ha anunciado BBC en Instagram, revelando finalmente la identidad del personaje de Heaton. "Ha cortado por lo sano con la banda de los Peaky Blinders y con el estilo de vida hedonista de los Shelby. Pero, ¿se puede escapar alguna vez de los lazos de sangre?", concluye el texto que acompaña a la imagen del personaje.

Como puede apreciarse, en ella Heaton se encuentra en la sala de un lujoso edificio, vistiendo un elegante traje y con la mirada al frente. A sus espaldas se encuentran varias personas reunidas en una alargada mesa rectangular.

CHARLES SHELBY, ¿UN NUEVO REY PARA BIRMINGHAM?

Por su parte, Netflix, que también ha publicado en sus redes la imagen de Heaton como Charles Shelby, lanza al aire de si estará a la altura de su padre, Tommy, y se convertirá en el nuevo rey de Birmingham.

¿Un nuevo rey para Birmingham?

Charlie Heaton será Charles Shelby en la nueva serie de 'Peaky blinders'. pic.twitter.com/E6hGQqxJTe — Netflix España (@NetflixES) May 22, 2026

La filmación de este spin-off secuela de Peaky Blinders se está llevando a cabo en los estudios Digbeth Loc, en Birmingham, así como en varias localizaciones de sus alrededores. Hasta ahora se desconocen los detalles sobre la trama, aunque estará ambientada una década después de la Segunda Guerra Mundial. La serie se sitúa tras la muerte de Tommy Shelby al final de El hombre inmortal.

El filme exploraba el regreso de Tommy a la acción para salvar a su hijo Duke de sí mismo. El joven, encarnado por Barry Keoghan en esta película, se había hecho con el control de los Peaky Blinders.

UN REPARTO REPLETO DE ESTRELLAS

Por otra parte, la incorporación de Heaton a la nueva serie de la franquicia marca su regreso a Netflix tras interpretar a Jonathan Byers en las cinco temporadas de Stranger Things. La ficción también contará en su elenco con Naomie Harris y Christina Hendricks. Jessica Brown Findlay (Silo), Lashana Lynch (Capitana Marvel) y Lucy Karczewski (Stereophonic), en su debut televisivo, con papeles aún no revelados, completan el reparto.